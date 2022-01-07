مش هتبطلي تعمليها.. الجبنة الرومي الإقتصادية في البيت بطريقة المصانع بأقل التكاليف ناجحة 100%

يمكنك بسهولة سيدتي عمل الجبنة الرومي في البيت بدلاً من صرف المال لشرائها من الخارج ، لذا سوف نتحدث في هذا المقال بسهولة عن طريقة تحضير الجبنة الرومي بدون تكاليف باستخدام البطاطس والحليب فيمكن تحضيرها بسرعة وسهولة باستخدام مكونين في مطبخك، حيث تعتبر الجبنة الرومي من أنواع الجبنة التي يعشقها الاطفال ويفضلها الكثير من الناس ومن أشهر أنواع الجبن التي سعرها يكون غالي الثمن ، بالإضافة إلي أنها تحتوي على الكثير من العناصر المفيدة للجسم ولها فوائد صحية كبيرة، فهي بها نسبة عالية من الكالسيوم والتي يعتبر عنصر هام لتقوية العظام فهي الاختيار السهل واللذيذ لتناول عشاء خفيف ، والذي يتضمن قطعة من الرومي في نصف رغيف خبز دافئ.

طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت

المكونات :-

كيلو حليب كامل الدسم.

ثلث كوب ماء مثلج.

ملعقة صغيرة ملح.

علبة زبادي.

فلفل اسود.

2 ملعقة من القشطة.

2 قطعة بطاطس مسلوقة و مهروسة.

قومي بوضع اللبن علي النار ثم حركيه بالملعقة جيدا ، واضيفي آلية الحليب مع التقليب في كلا الاتجاهين ، يسارًا ويمينًا لمدة 5 دقائق هذا يساعد على التخلص من هواء الحليب.

قومي برفع الوعاء من على النار

أضيفي التوابل الموجودة مثل الملح والفلفل الأسود في الماء المثلج ، وقومي بالتقليب جيدا ثم ضيفي المزيج إلى الحليب مع اللبن بسهولة مع التقليب بسرعة باستمرار وبسرعة حتىللا يحدث تكتل العجينة.

ضيفي الان البطاطس المهروسة والقشطة إلى خليط الحليب ، وقومي بالخلط جيدا بالملعقة حتي تحصلي على خليط متجانس وسميك.

الخطوة التالية هي وضع الخليط في قطعة من الشاش ويتم شدة جيدا حتي تتخلصين من الكتل الموجود بداخلها

اتركه لمدة عشر ساعات في الخارج.

ثم قومي بإحضار قطعة أخرى نظيفة من الشاش وضعي الجبنة في مكان القطعة القديمة ، ثم قومي بعصرها وكرر العملية مرة أخرى للتخلص تمامًا من السوائل في الجبنة حتي يتم تجفيفها.

يمكنك الان تخزين الجبنة في الثلاجة بسهولة.

أتمنى لك وجبة شهية

طريقة التحضير