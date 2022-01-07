لازم تجربيها.. طريقة عمل عجينة الكريب الأصلية زي بتاعة المحلات بطعم يجنن احلي من الجاهز

عحينة الكريب، أفضل العجائن الممتازة وسريعة التحضير والتي من الممكن أن نقوم بالإعداد السريع المنزلي لها من خلال توفر مكونات بسيطة، وتلك المكونات تساعد في الحصول على عجينة ممتازة هشة من الكريب من الممكن أن يتم تحضيرها ومن خلال خطوات بسيطة تكون خلطة عجينة الكريب جاهزة للحشو بمختلف ما يمكن أن يقدم لنا وصفة من الكريب سواء كانت حلو أو حادق ومن خلال ما يلي توضيح لمكونات الوصفة وطريقة من خلالها من الممكن أن يتم التحضير لوصفة عجين الكريب المميز.

طريقة إعداد عجينة الكريب في البيت

عجينة الكريب تعتبر نوع من أنواع العجائن الشهيرة من النوع الغربي يسير التحضير لا نحتاج فيها إلى أي مادة من مواد التخمير والعجينة أيضا لا تتطلب أي عجن أو فرد وفقط بمجرد الإحضار للمكونات وخلطها جيدا مع بعضها البعض يكون الحصول على أفضل نتيجة لعجين الكريب سهل التحضير حيث أنه بالإمكان استعمال تلك العجينة في الحصول على أفضل الوصفات من الكريب والتي تعمل على إنجاز وصفات عديدة، ومن خلال الآتي نوضح مكونات العجينة مع بيان بطريقة التحضير.

مكونات إعداد عجينة الكريب في البيت

من الممكن أن نقوم بالإعداد وفي المنزل لتلك النوعية من العجائن وهذا ما يكون من خلال توفر المكونات والمقادير التالية وهي كما يلي في النقاط القادمة:

كوبان من مكون الطحين أو الدقيق.

كوب من الماء الفاتر.

عدد بيضتين كاملتين.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة من لبن الزبادي.

ملعقة من الحليب البودرة.

ملعقة من الزيت.

طريقة التحضير

العجينة يسهل تحضيرها باتباع ما يلي من الخطوات بالنقاط القادمة: