لازم تجربيه.. طريقة عمل الإندومي في البيت بمكونات إقتصادية وأطعمة مختلفة مثل الجاهز بالظبط

الأندومي هو أحد أشهر الوجبات السريعة التي يتم تناولها بشكل دائم ويحب الناس تناولها لأنها تتميز بالعديد من ‏المميزات ومن أبرز المميزات الموجودة في الأندومي انه سريع التحضير في يمكننا تحضير ثلاثة أكياس من الأندومي في 5 دقائق فقط وذلك لانه يباع جاهز ولا يحتوي على العديد من الخطوات ‏كما أن له طعم لذيذ يحب الجميل وله رائحة شهية وسعر واقتصادي أيضا ما يناسب جميع الإمكانيات ولكن الأندومي يسبب العديد من الأضرار التي يمكن أن يعاني منها جسم‏ ‏ الإنسان ‏لذلك يجب استبدال ذلك باستخدام الأندومي التي يتم اعدادها في المنزل ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة سهلة ولا تحتاج إلى العديد من المكونات و يمكن من خلالها إعداد الأندومي في المنزل.

‏مكونات إعداد الأندومي في المنزل

إذا تذوقنا الأندومي سنلاحظ أن الطعم اللذيذ الذي نحصل عليه من خلال الأندومي يكون بسبب التوابل التي يحتوي عليها الأندومي لذلك سنقوم باضافة العديد من التوابل حتى نستطيع الوصول إلى نفس مذاق الأندومي ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها لنستطيع عمل الأندومي في المنزل وهذه المكونات هي:

كيس من المكرونة الطويل الاسباغيتي

نصف كيلو تقريبًا.

ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

ملعقك من الثرم.

ملعقتين من الزيت.

ملعقة ملح .

رشة من الفلفل الاسود المطحون حسب الرغبة.

ملعقة من الكمون المطحون

٢ مكعبات الدجاج.

ملعقة شطة حمراء.

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طريقة إعداد الأندومي في المنزل

فيما يلي سنتحدث عن خطوات إعداد عند أمي في المنزل وهذه الخطوات هي:

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