ضاع عمرنا بنظفها غلط.. تنظيف الفشة بسرعه الصاروخ بأسهل الطرق والتخلص من ريحة الزفارة نهائيا

ضاع عمرنا بنظفها غلط.. تنظيف الفشة بسرعه الصاروخ مع اقتراب مواسم عيد الأضحى المبارح تكثر الأسئلة حول طرق تنظيف أجزاء الذبائح مثل الممبار، الفشة والكرشة وغيرها وكانت طريقة تنظيف الفشة واحدة من أكثر الطرق بحثًا عبر الإنترنت، والكرشة من الأطعمة اللذيذة بعد طبخها ولكن قبل طبخها يكون شكلها غريب ورائحتها كريهة وبها من الزفارة ما يخترق الأنف بشكل كبير، كما أنه عند التنظيف يجب الحرص على التنظيف التام والتخلص من أي رائحة وكذلك التخلص من أي سموم وميكروبات موجودة بداخلها.

أول خطوة يجب أن تقومي بارتداء القفازات الطبية لحماية يديك من أي ميكروبات عالقة بالفشة.

قطعي الفشة إلى قطع متناسبة في الحجم وكبيرة نسبيًا ثم اشطفيها بالماء الجاري من الحنفية جيدًا.

أضيفي إلى الفشة المقطعة كوب من الخل الأبيض صغير ثم ضعي عليها قطرات من عصير الليمون ورشة ملح أبيض وبعض من الماء.

ضعي كل المكونات مع الفشة في وعاء مناسب وعميق ثم أدخليها إلى الثلاجة لمدة ساعة كاملة.

بعد مرور الساعة أخرجيها من الثلاجة واغسليها بالماء النقي وصفيها من الماء بالمصفاة حتى تتخلص من أي بواقي للمياه.

عبئيها في أكياس بلاستيكية نظيفة وضعيها داخل الثلاجة أو ابدئي تحضيرها سواء محمرة أو مسلوقة.

طريقة تنظيف الكرشة وتحضيرها في المنزلأهم الفوائد الصحية الناتجة من تناول الفشة

لتناول رئة الذبائح (الفشة) عدة فوائد صحية ومن بينها كل ما يلي:-