خطوات عمل الدجاج أو الرومي المخلي بخطوات كاملة لطبق شهى ولذيذ

خطوات عمل الدجاج أو الرومي المخلي هذا الطبق من الأطباق الرئيسية التي توجد على موائد الطعام مثل العزائم والمناسبات الخاصة مثل عزائم رمضان أو الأعياد ويتناوله الجميع ويجب أن يكون على مائدتك بطريقة شهية ولذيذة لأنه من الأصناف الهامة على المائدة، كما يجب الاهتمام بتنظيف الطير جيدا حتى لا يفسد طعمه وإليك خطوات عمل الطير سواء دجاج أو رومي خطوات كاملة لطبق شهى ولذيذ.

خطوات عمل الدجاج أو الرومي المخلي

المقادير الدجاج أو الرومي المخلي:

ديك رومي أو دجاجة كبيرة. نصف كيلو لحم مفري. نصف كيلو سجق. أربعة ملاعق بقسماط. 2 بصلة مفرومة. ستة فصوص ثوم مفري. ملح – فلفل- بهار. جوزة الطيب. بقدونس مفري. 2 ملعقة سمن. 1 بيضة للعجن. خضار سوتيه ( بسلة – جزر – بطاطس ).

الطريقة الدجاج أو الرومي المخلي:

ينظف الطير وذلك بغسله جيدا وتجفيفه ثم يوضع على المنضدة بحيث يكون القفص الصدري إلي أعلا وتستخدم سكينة حادة ومدببة وتتبع الخطوات الأتية:

يقطع صدر الطير من الرقبة حتي نهاية الذيل.

يخلى القفص الصدري من العظم بحيث يكون سن السكين مواجه للعظم بقدر الإمكان.

تكسر عظمة الفخذ باليد ثم تشق بالسكين ثم يخلى العظم من الرجلين.

تسلك عظمة الدبوس من اللحم وتنزع.

يسلك العظم من القفص الصدري.

ينزع القفص الصدري تماما من اللحم.

يفرد الطير بعد غسله جيدا ويوضع في وسطه الحشو المعد.

يقفل لحم الطير على الحشو بحيث يغطيه تماما ويتم خياطته بالدوبارة والإبرة.

يعد الحشو بخلط بقية المقادير مع بعضها ودقها جيدا ثم تتبل وتعجن بالبيضة وتوضع في وسط الطير المخلي.

يدهن الطير بالزبد أو السمن ثم يلف بورق ألومنيوم مدهون أو ورق زبدة ويوضع في صاج ويزج في فرن متوسط الحرارة مدة ثلاث ساعات تقريبا.

ينزع وجه الورقة ثم يعاد الطير إلي الفرن حتى يحمر الوجه ( مدة 15 دقيقة ) ثم ينشل ويوضع في سرفيس ويقطع إلي شرائح ويجمل بالخضر السوتيه وحلقات الليمون والبقدونس.

ألا تكون العينان غائرتان وأن تكون صافيتين براقتين. أن يكون المنقار لينا ولونه طبيعيا. أن تكون عظمة الصدر غضروفيه لينة. أن يكون الريش صغيرا وبه زغب وخصوصا ما كان أسفل الجناح. أن يكون لون العرف أحمر. في حالة شراء الدجاج منظفا يجب ألا يكون علي جسمه أثار دكناء.

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