أسهل طريقة لعمل أصابع الموتزاريلا المقلية بمكونات بسيطة

أصابع الموتزاريلا المقلية هى نوع من المقبلات الساخنة المشهورة التي تقدم في المطاعم الأمريكية بجانب معظم الأكلات، وتتميز بطعم شهي ولذيذ وتقدم ساخنة بجانب الصلصات، ويمكننا تحضير أصابع الجبن المقلية في المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة، كما أن طريقة تحضيرها سهلة ولا تستغرق الكثير من الوقت، ودائماً تبحث الأمهات عن وصفات لأكلات جديدة يقدموها لأولادهم بدلاً من الأكلات الجاهزة السريعة التي تسبب الكثير من المشاكل الصحية على المدى الطويل، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل أصابع الموتزاريلا المقلية.مكونات أصابع الموتزاريلا
يتم تحضير أصابع الموتزاريلا المقلية بنفس الطعم الجاهز وبمكونات بسيطة متوفرة في المنزل، وهى كالتالي:-
- أصابع جبن موتزاريلا أو أي جبن مفضل.
- نصف كوب من الدقيق الأبيض.
- ربع كوب من دقيق السميد.
- بقدونس مجفف / بابريكا / بودرة الثوم / بودرة البصل / ملح / فلفل أسود.
- 2 بيضة بحرارة الغرفة + رشة فلفل أسود.
- 2 ملعقة كبيرة حليب.
- كوب من البقسماط المطحون.
الصلصة
- كوب من عصير الطماطم الطازج.
- ملعقة صغيرة من صلصة الطماطم.
- ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
- نصف ملعقة صغيرة من الزعتر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.
طريقة تحضير أصابع الموتزاريلا المقلية سهلة وسريعة وتتم بالخطوات التالية:-
- لعمل الصلصة: نضع ملعقة صغيرة من الثوم المفروم في طاسة بها ملعقة كبيرة من الزيت مع التقليب ثم إضافة كوب من عصير الطماطم الطازج وملعقة صغيرة من معجون الطماطم.
- نترك الصلصة تغلي على النار، ثم نضع نصف ملعقة صغيرة من الزعتر وملعقة صغيرة من الملح ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ثم نترك الصلصة تغلي على النار حتى نحصل علي قوام ثقيل ثم نطفئ النار.
- في إناء عميق نضع نصف كوب من الدقيق، ربع كوب من السميد ورشة من كلاً من الملح، البقدونس المجفف، البابريكا، بودرة الثوم، بودرة البصل والفلفل الأسود.
- في إناء آخر نخفق بيضتين مع ملعقتين من الحليب ورشة من الفلفل الأسود.
- نضع أصابع الجبن الموتزاريلا في خليط الدقيق والسميد ثم البيض ثم البقسماط المطحون، ويفضل تكرار هذه الخطوة لنحصل على طبقة مقرمشة من الخارج.
- ثم نضع أصابع الجبن في الفريزر لمدة نصف ساعة حتى تتماسك جيداً، ثم تقلي في زيت غزير وساخن حتى تأخذ لون ذهبي خفيف.
- نخرجها على مناديل ورقية لتمتص الزيت الزائد، ثم تقدم مع الصلصة الحمراء بألف صحة وعافية.
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أصابع الموتزاريلا المقلية هى نوع من المقبلات الساخنة المشهورة التي تقدم في المطاعم الأمريكية بجانب معظم الأكلات، وتتميز بطعم شهي ولذيذ وتقدم ساخنة بجانب الصلصات، ويمكننا تحضير أصابع الجبن المقلية في المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة، كما أن طريقة تحضيرها سهلة ولا تستغرق الكثير من الوقت، ودائماً تبحث الأمهات عن وصفات لأكلات جديدة يقدموها لأولادهم بدلاً من الأكلات الجاهزة السريعة التي تسبب الكثير من المشاكل الصحية على المدى الطويل، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل أصابع الموتزاريلا المقلية.مكونات أصابع الموتزاريلا
يتم تحضير أصابع الموتزاريلا المقلية بنفس الطعم الجاهز وبمكونات بسيطة متوفرة في المنزل، وهى كالتالي:-
- أصابع جبن موتزاريلا أو أي جبن مفضل.
- نصف كوب من الدقيق الأبيض.
- ربع كوب من دقيق السميد.
- بقدونس مجفف / بابريكا / بودرة الثوم / بودرة البصل / ملح / فلفل أسود.
- 2 بيضة بحرارة الغرفة + رشة فلفل أسود.
- 2 ملعقة كبيرة حليب.
- كوب من البقسماط المطحون.
الصلصة
- كوب من عصير الطماطم الطازج.
- ملعقة صغيرة من صلصة الطماطم.
- ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
- نصف ملعقة صغيرة من الزعتر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.
طريقة تحضير أصابع الموتزاريلا المقلية سهلة وسريعة وتتم بالخطوات التالية:-
- لعمل الصلصة: نضع ملعقة صغيرة من الثوم المفروم في طاسة بها ملعقة كبيرة من الزيت مع التقليب ثم إضافة كوب من عصير الطماطم الطازج وملعقة صغيرة من معجون الطماطم.
- نترك الصلصة تغلي على النار، ثم نضع نصف ملعقة صغيرة من الزعتر وملعقة صغيرة من الملح ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ثم نترك الصلصة تغلي على النار حتى نحصل علي قوام ثقيل ثم نطفئ النار.
- في إناء عميق نضع نصف كوب من الدقيق، ربع كوب من السميد ورشة من كلاً من الملح، البقدونس المجفف، البابريكا، بودرة الثوم، بودرة البصل والفلفل الأسود.
- في إناء آخر نخفق بيضتين مع ملعقتين من الحليب ورشة من الفلفل الأسود.
- نضع أصابع الجبن الموتزاريلا في خليط الدقيق والسميد ثم البيض ثم البقسماط المطحون، ويفضل تكرار هذه الخطوة لنحصل على طبقة مقرمشة من الخارج.
- ثم نضع أصابع الجبن في الفريزر لمدة نصف ساعة حتى تتماسك جيداً، ثم تقلي في زيت غزير وساخن حتى تأخذ لون ذهبي خفيف.
- نخرجها على مناديل ورقية لتمتص الزيت الزائد، ثم تقدم مع الصلصة الحمراء بألف صحة وعافية.