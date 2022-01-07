أسهل طريقة لعمل أصابع الموتزاريلا المقلية بمكونات بسيطة

أصابع الموتزاريلا المقلية هى نوع من المقبلات الساخنة المشهورة التي تقدم في المطاعم الأمريكية بجانب معظم الأكلات، وتتميز بطعم شهي ولذيذ وتقدم ساخنة بجانب الصلصات، ويمكننا تحضير أصابع الجبن المقلية في المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة، كما أن طريقة تحضيرها سهلة ولا تستغرق الكثير من الوقت، ودائماً تبحث الأمهات عن وصفات لأكلات جديدة يقدموها لأولادهم بدلاً من الأكلات الجاهزة السريعة التي تسبب الكثير من المشاكل الصحية على المدى الطويل، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل أصابع الموتزاريلا المقلية.

يتم تحضير أصابع الموتزاريلا المقلية بنفس الطعم الجاهز وبمكونات بسيطة متوفرة في المنزل، وهى كالتالي:-

أصابع جبن موتزاريلا أو أي جبن مفضل.

نصف كوب من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من دقيق السميد.

بقدونس مجفف / بابريكا / بودرة الثوم / بودرة البصل / ملح / فلفل أسود.

2 بيضة بحرارة الغرفة + رشة فلفل أسود.

2 ملعقة كبيرة حليب.

كوب من البقسماط المطحون.

الصلصة

كوب من عصير الطماطم الطازج.

ملعقة صغيرة من صلصة الطماطم.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

طريقة تحضير أصابع الموتزاريلا المقلية سهلة وسريعة وتتم بالخطوات التالية:-