طريقتي السحرية لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ هتعملي 5 كيلو في دقائق بدون تعب أو مجهود

تقشير الثوم من الأشياء التي تستغرق وقتًا طويلا عند اعدادها في المطبخ كما أنها تسبب رائحة كريهة ‏وألم في اليدين وعندما تقوم الأم بتخزين كميات كبيرة من الثوم في المطبخ يكون من الصعب عليها تقشير الثوم كل فترة وذلك بسبب أنها تستخدم الثوم في العديد من الاصناف والأكلات التي تقوم بإعدادها يوميًا ولذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن بعض الطرق التي يمكن أن تساعدنا في تقشير الثوم دون أن يستغرق وقتًا طويلًا أو مجهود كبير ودون أن يسبب رائحة كريهة في اليد.

‏طريقة تقشير الثوم بشكل سريع

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي تساعدنا في تقشير الثوم بشكل سريع وهذه الخطوات هي:

نحضر كوب من الماء الدافئ ونضع الكوب داخل وعاء ثم نضع معه كمية الثوم التي نرغب في تقشيرها.

بعد ذلك نقوم بتحريك الثوم داخل هذا الماء ونتركه لمدة ‫1\2‬ ساعة تقريبا.‬

أثناء تحريك الثوم في الماء نلاحظ أن القشور بدأت تنفصل عن الثوم.

بعد ذلك نقوم بتصفية المياة من الثوم تمامًا ونحضر قطع الثوم نلاحظ أن القشور بدأت تخرج بسهولة ولا تحتاج إلى أي وقت او مجهود بعد ذلك نقوم بتخزين الكمية التي قمنا بتقشيرها داخل الثلاجة.

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طريقة تقشير الثوم في المايكرويف

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع تقشير الثوم باستخدام المايكرويف وهذه الخطوات هي:

نحضر صينية كبيرة و نقوم بتقطيع جذور الثوم جيدا بعد ذلك نضع الثوم داخل هذه الصينية.

ثم نترك الصينية في المايكرويف لمدة 10 دقائق تقريبًا.

بعد ذلك نخرج الصينية ونلاحظ أن القشور اصبحت جافة والتخلص منها أصبح أكثر سهولة.

طريقة تقشير الثوم باستخدام البرطمان

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع تقشير الثوم باستخدام طريقة البرطمان: