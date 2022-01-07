مش هتشتريها من برة تاني.. طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت مضمونة واحسن من الجاهزة ناجحة 100%

الجبنة الرومي من أكثر النوعيات الشائعة من الأجبان والتي يفضل الكثير من الناس تناولها، ولها العديد من الطرق التي من خلالها من الممكن أن تتم خطوات تحضيرها بمكونات بيتي في المنزل، ولكن تلك الطرق تتطلب أن تكون هناك مجموعة من المقادير المميزة والطبيعية والتي تعطي أفضل مذاق للجبن الرومي ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تخص وصفة الجبن الرومي المنزلية سريعة التحضير حيث نقوم بعرض أهم المكونات التي تساعد في التحضير لتلك الوصفة من الجبن الرومي، وإليكم أيضا خطوات الإعداد لوصفة الجبن الرومي.

طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت

من المميزات لعمل الجبن الرومي في المنزل أن توفرها يكون بشكل دائم في المنزل كما أن وصفة الجبن الرومي المنزلية لا تأخذ الوقت الطويل أو المكونات الغريبة فقط بعض المقادير المتميزة والطبيعية تساعد في التحضير المميز وبكفاءة لهذا النوع من الأجبان والتي تمتاز باحتوائها على القدر العالي من البروتين حيث تعتبر وصفة مميزة من الجبن الرومي تحتاج لكمية كبيرة من الحليب فلكي نحصل على عدد واحد كيلو جرام من هذه النوعية من الجبن فلا بد وأن نقوم بالتحضير لكمية من الحليب تعدل حوالي ثمانية كيلو جرامات، وتعتبر الطريقة ممتازة لتحضير الجبن وهذا ما سنوافيكم بعرض خطواته:

مكونات عمل الجبنة الرومي

لكي نعد الجبن الرومي المنزلي لا بد من التحضير للمكونات التالية:

عدد كيلو من مكون الحليب كامل الدسم.

ثمرة واحدة من خضار البطاطس.

ربع كوب من المياه المثلجة.

علبة واحدة من مكون لبن الزبادي.

ملعقة كبيرة من مكون الفلفل الأسود كامل الحبة غير مجروش.

ملعقة متوسطة من الملح.

شاش لتصفية خليط الجبن.

طريقة التحضير

من الممكن لكل ربات البيوت أن تقمن بالتحضير لوصفة الجبن من خلال ما يلي في النقاط القادمة: