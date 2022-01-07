كيراتين فرد الشعر الطبيعي في البيت بطريقة سهلة وغير مكلفة هتنبهري من النتيجة، اقوى كيراتين للشعر هي من أكثر الوصفات التي تبحث عنها النساء، حيث أن الشعر الخشن من أكثر المشكلات التي تواجه المرأة بسبب تفضيل الشعر الناعم الأملس الحرير المفرود عن الشعر الخشن والمجعد والهايش، حيث أن الشعر الناعم يعطي مظهراً أنثوياً وجذابا للمرأة، ولذلك تقوم كل النساء بشراء المواد الكيميائية الضارة من أجل فرد الشعر، والتخلص من التجاعيد والخشونة، ولكن تلك المواد تضر فروة الرأس وبصيلات الشعر بشكل كبير، وفي هذا المقال سنتعرف على طريقة عمل كيراتين طبيعي لفرد الشعر.

كيراتين فرد الشعر الطبيعي في البيت

تعتبر هذه الوصفة من أسهل الوصفات التي يمكن تطبيقها في المنزل، وذلك بسبب وفرة جميع مكوناتها في كل مطبخ، حيث يتم تنفيذ الخطوات التالية:

علبة زبادي.

ربع كوب زيت جوز الهند.

نصف كوب من الخميرة.

نصف كوب من الفازلين.

ربع كوب جل الصبار.

ملعقة خل.

في إناء على النار نضع الفازلين حتى يذوب تماما. ثم في إناء أخر نقوم بوضع باقي المكونات معا، ويتم تقليب المكونات برفق حتى تتجانس، ويتكون خليط سائل. نقوم بتنظيف الشعر جيدا بالماء والشامبو، حيث أن الكريمات والزيوت العالقة بالشعر تعمل على منع وصول الخليط إلى بصيلات الشعر، كما أن الخليط يصبح بلا فائدة. بعد ذلك نضع الخليط على الشعر لمدة 3 ساعات ثم يتم شطف الشعر بالماء، وتكرر الوصفة مرتين في الأسبوع.

كيراتين طبيعي للشعر الخشنطريقة عمل كيراتين للشعرطريقة فرد الشعر وتنعيمه

تعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق في تنعيم الشعر والقضاء على تجاعيد الشعر، حيث يتم تنفيذ الخطوات التالية:

2 موزة بالقشر.

علبة زبادي.

ربع كوب زيت زيتون.

في الخلاط الكهربائي نقوم بإضافة جميع المكونات السابقة، ثم نقوم بخلطهم معا حتى تمام التجانس. يتم غسل الشعر وتجفيفه جيدا بفوطة قطن. ثم يتم إضافة الخليط على الشعر لمدة 4 ساعات. بعد ذلك يتم لف الشعر بكيس نايلون طوال فترة تطبيق الماسك. ثم يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو. بعد ذلك يتم ترطيب الشعر بأي نوع زيوت. تطبق الوصفة مرتين كل أسبوع للحصول على شعر ناعم في وقت قياسي.

مكونات الكيراتين الطبيعيطريقة فرد الشعر بالموز