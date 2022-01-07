طريقة عمل كفتة اللحم بالأرز غير مكلفة مكوناتها توجد بالمنزل وتتميز بالطعم اللذيذ

طريقة عمل كفتة اللحم بالأرز من الوصفات الشهيرة والمميزة في المطبخ المصري ويحبها جميع الأفراد صغار وكبار وهي أكلة تناسب الأجواء الشتوية وهي مميزة الطعم كما إنها وجبة مغذية وغنية بمكونتها مثل الخضر واللحم والأرز ويمكن تقديمها كوجبة أساسية مثل الغذاء ويعتبر أيضا طبق أساسي، ويتم عمل طبق جانبي له لتقديمه وتقدم بطرق مختلفة، سوف نقوم بذكرها في هذا المقال كما سنذكر طريقة عمل كفتة اللحم بالأرز سهلة وبسيطة لإعدادها وغير مكلفة مكوناتها توجد بالمنزل وتتميز بالطعم اللذيذ والغني.

طريقة عمل كفتة اللحم بالأرز

المقادير كفتة اللحم:

1/2 كيلو لحم أحمر مفري.

4 ملاعق كبيرة أرز مدقوق ناعم.

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفري.

4 فصوص ثوم مفروم ناعم.

1 بصلة مفرومة.

1 ملعقة صغيرة شبت مفروم.

ملح – فلفل – بهار.

زيت أو سمن للتحمير.

الطريقة كفتة اللحم:

تخلط جميع مقادير الكفتة ببعضها، وتدق دقا بسيطا في الهون. تشكل باليد على هيئة أصابع أو كور. تحمر في الزيت أو السمن بعد أن يقدح.

هناك عدة طرق لتقديم هذه الكفتة: يمكن رصها في طبق وتجمل بالبقدونس وتقدم ساخنة. يمكن إضافة 2 كوب عصير طماطم إلي الكفتة بعد تحميرها وتركها تغلي على النار حتي تنضج، وتقدم إما مع طبق من الأرز وطبق من السلاطة الخضراء أو تقدم مع بعض الخضار السوتيه. يمكن إضافة الكفتة المحمرة مع بعض الخضار المشوحة في الزيت أو السمن مع كوب عصير طماطم وتوضع في صينية، وتطهي أما علي النار أو في الفرن حتى تنضج الخضر وتقدم ساخنة.

طريقة عمل كفتة اللحم بالأرز الناضج

المقادير كفتة:

1/4 كيلو لحم مفروم.

بصلة متوسطة.

ملعقة نعناع ناشف.

1/2 كوب أرز مسلوق أو بايت1

بيضة.

زيت أو سمن للتحمير.

4 فصوص ثوم.

1 بيضة.

بيض – بقسماط ( للتغطية ).

ملح وفلفل.

الطريقة كفتة :