طريقة تحضير تورلي الخضار باللحمة ذو الطعم اللذيذ والشكل الملفت

طريقة تحضير تورلي الخضار باللحمة الشهي، كما أن تحتوي هذه الوجبة على قيمة غذائية عالية مفيدة لجسم الإنسان لمكوناته المفيدة مثل البسلة والبصل والفلفل الأخضر والجزر والفاصوليا الخضراء، حيث تعمل هذه المكونات على تقوية المناعة والجسم وإكسابه الحيوية وهي وجبة تقدم بجانب الأرز والسلطات المختلفة، وتعد هذه الأكلة من الأكلات القيمة التي تتميز بالطعم اللذيذ التحفة بالإضافة إلى الرائحة الجذابة الجميلة، والآن سوف نقدم لكم مكونات عمل تورلي الخضار باللحمة وطريقة تحضيره بكل دقة.

مكونات عمل تورلي الخضار باللحمة

مكونات عمل تورلي الخضار باللحمة من المكونات البسيطة التي لا تتطلب كثير من الأموال وهي كما يلي:-

نصف كيلو من البسلة ( البازلاء ).

كوب من صلصة الطماطم.

٣ حبات متوسطة من البصل.

كيلو من اللحمة الحمراء المقطعة مكعبات.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف كيلو من الفاصوليا الخضراء.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت.

نصف كيلو من الجزر.

ملح على حسب الرغبة.

نصف كيلو من البطاطس.

٢ فص ثوم.

نصف كيلو من الباذنجان.

ملعقة كبيرة من الصلصة الجاهزة.

بهارات وسماق على حسب الرغبة.

طريقة إعداد الأكلة

تعتبر هذه الأكلة من الأكلات القيمة التي تتميز بالطعم اللذيذ التحفة بالإضافة إلى الرائحة الجذابة الجميلة والطريقة كالآتي:-

نقوم بتقطيع الخضروات إلى شرائح أو قطعة متوسطة ما عدا الباذنجان يتم تقطيعه قطع صغيرة. ثم نقوم بوضع البصل وقليل من الزيت في إناء على النار ونقلبه باستمرار حتى يذبل ويصبح لونه ذهبي ثم نضيف عليه الثوم. نغسل اللحمة جيداً ونقطعها مكعبات ثم نشوحها مع البصل حتى يتغير لونها، بعد ذلك نضيف عليهم الخضروات المقطعة ونقلب لمدة ١٠ دقائق. ثم نضع في وعاء آخر صلصة الطماطم البيتي والجاهزة مع إضافة ملعقة من الزيت، ورشة من الملح والفلفل الأسود والبهارات ونتركها حتى تغلي. نحضر صينية ونضع بها الخضار واللحمة ونسكب عليها الصلصة وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية. نترك الصينية لمدة تتراوح ما بين نصف ساعة إلى ساعة إلا ربع حتى تنضج تماما.

طاجن اللحمة بالبصل

يحتوي طاجن اللحمة بالبصل على مجموعة من المكونات ولكن جميعها متوفر في أي مكان وهذه المكونات هي:

كيلو من اللحمة ( ستيك الرقبة ).

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كيلو إلا ربع من البصل صغير الحجم.

5 فصوص من الثوم.

ربع كوب من الزيت.

2 حبة من الفلفل الرومي.

2 ملعقة صغيرة من الخل.

صلصة من الطماطم.

ملعقة كبيرة من القرفة.

5 حبات من القرنفل.

ملعقة صغيرة من الملح.

2 كوب من الماء.

الطريقة

نقوم بتقطيع اللحمة إلى مكعبات ونغسلها جيداً ثم نضعها في إناء على نار عالية ونقلبها لمدة عشر دقائق حتى تجف من الماء. نقشر البصل ونتركه صحيح دون تقطيع ونحضر إناء به زيت ونحمر البصل به لمدة 5 دقائق. نضيف على مكعبات اللحم التوابل والخل والملح والثوم والفلفل الرومي المقطع والقرنفل والقرفة وصلصة الطماطم والماء ونتركه حتى يغلى لمدة 10 دقائق. نضع البصل المحمر في طاجن ونسكب عليه الخليط السابق وندخله الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركه لمدة ساعة حتى ينضج تماماً.

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة

تعتبر مكونات طاجن البامية باللحمة من المكونات التي لا تتوفر طوال الوقت وذلك لقيمة هذه المكونات وهي كما يلي:

نصف كيلو من البامية صغيرة الحجم.

كيلو من اللحمة الضاني.

2 ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

2 كوب من صلصة الطماطم.

حبة صغيرة من البصل ( مقطعة قطع صغيرة جداً ).

2 ملعقة كبيرة من السمن.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

فلفل أسود ( حسب الرغبة ).

ملح ( حسب الحاجة ).

نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

بهارات لحمة.

الطريقة