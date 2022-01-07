طريقة عمل كيكة الشيكولاتة اللذيذة بطعم مميز وبإمكانيات اقتصادية جداً

طريقة عمل الكيكة بالشيكولاتة بأقل الإمكانيات، في وقت الشتاء ترغب العديد من الأمهات في تحضير وجبة خفيفة وحلويات من أجل الاطفال والعائلة، وذلك للحصول على وقت مفضل مع العائلة، ولا تحلو المجالس العائلية بدون الكيكة بالشيكولاتة، التي تعتبر من أكثر الحلويات المحببة لدي الكثير من الأشخاص، والتي يمكن إعدادها في المنزل بسهولة، وعليه من خلال موقعنا الاخباري ثقفني نستعرض بعض الطرق التي يمكن بها تحضير اجمل كيكة الشيكولاتة باقل الإمكانيات.

مكونات عمل الكيكة بالشيكولاتة بأقل الإمكانيات

مكونات عمل الكيكة بالشيكولاتة هي من الأشياء المهم تواجدها للحصول على أفضل نتيجة وطعم لذيذ ورائحة جميلة شهية، من خلال المكونات الآتية.

ملعقة كبيرة بيكينج باودر.

كوب سكر

6 معالق كاكو

كوب حليب سائل.

2 بيض

كوب دقيق.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب زيت نباتي.

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خطوات عمل الكيكة بالشيكولاتة بأفضل طعم

وبخصوص طريقة عمل كيكة الشيكولاتة الشهية، ومن خلال هذه الخطوات التالية يمكنكم الآن تحضير أفضل كيكة الشيكولاتة اللذيذة، وبمكونات موجودة في كل منزل، وهي علي النحو التالي.