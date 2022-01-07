ماسكات منزلية من أجل فرد الشعر الكيرلي بخطوات سهلة

ماسكات منزلية من أجل فرد الشعر الكيرلي يرى الأغلبية أن جمال الشعر يكون بنعومته وطوله، ولذلك تلجأ العديد من الفتيات إلى طرق مختلفة من أجل تنعيم الشعر وتطويله، ولكن ذلك يحتاج إلى اتباع روتين للعناية بالشعر، للتخلّص من الشعر الباهت والخشن والكيرلى، كما يوجد العلاج بالزيت الساخن من أفضل وأسهل الطرق لفرد الشعر المموج والمجعد، ويمكن استخدام زيت جوز الهند، أو زيت الزيتون، أو زيت السمسم، أو زيت اللوز، الشعر الكيرلي عادةً ما يحتاج إلى روتين عناية خاص به، وذلك للحفاظ على صحّته وجماله، ويلجا الكثير إلي الاستشوار أو ألمكواه لتمليس الشعر مما يعمل على تقصيفة والهيشان ومشاكل عديدة لذلك تبحث كثير من السيدات على الماسكات الطبيعية لسهو تطبيقها.

ماسك الموز وزيت الزيتون: يحتوي الموز على الفيتامينات، البوتاسيوم، المنغنيز، الزّنك، الزّيوت، والكربوهيدرات التي تعالج مختلف مشاكل الشعر أهمّها تخفيف تجاعيد الشعر وتنعيم الشعر من خلال خلط قشور 7 حبات من الموز مع زيت الزيتون، وزيت جوز الهند، ونضع الخليط على نار هادئة حتي يغلي، ثم ارفعيه عن النار واتركيه حتى يبرد، ونضعه في زجاجة محكمة واحفظيه في الثلاجة ثم ندلك الشعر بالخلطة واتركيها لمدة ساعتين فقط، ثم اغسلي الشعر جيداً بالماء. ماسك حليب جوز الهند وعصير الليمون: امزجي كوبين من حليب جوز الهند مع 1/4 كوب من عصير الليمون الحامض، واسكبي المزيج في زجاجة نظيفة وضعيه في الثلاجة لمدة 3 ساعات، ثم وزعي المزيج على شعركِ ثم غطيه بالنايلون، واتركيه لمدة 1/2 ساعة واغسلي بعدها شعرِك. ماسك الالوفيرا والماء: ضعي مع الالوفيرا كوبين من الماء، وحركيهم جيداً حتى يتكون شكل كريمي، قومي بتوزيع الخليط ورشيه على فروة الرأس والشعر بعد غسله وتنشيفه، نكرر هذا الخليط من 3 إلى 4 مرات أسبوعياً على شعرك. ماسك زيت الزيتون والبيض: قومي بخفق بيضتين، ثم أضيفي 4 ملاعق من زيت الزيتون، وامزجيهما معا وضعي المزيج على الشعر ثم قومي بتمشيطه باستخدام مشط ذي أسنان واسعة، غطي الشعر باستخدام قبعة الاستحمام، واتركي الخليط مدّة 30-45 دقيقة. اغسلي شعرك بشامبو معتدل. ماسك زبدة الشيا وزيت جوز الهند: إمزجي ملعقة كبيرة من زبدة الشيا مع ملعقة من زيت جوز الهند وملعقة من زيت الأركان، نضعها على الشعر المجعد واتركيه لمدة 1/2 ساعة، اغسلي شعرك بعد الانتهاء بالماء الفاتر والشامبو وكرري هذه الخطوات مرتان في الأسبوع.



ماسكات منزلية من أجل فرد الشعر الكيرلي