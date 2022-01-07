أسرار تجار الليمون.. ملعقة واحدة لتخزين الليمون من السنه للسنه بدون تغيير في اللون أو الطعم

الليمون أحد الأشياء التي لا يمكن أن تستغني عنها الأم في المنزل لأنها تستخدم الليمون في إعداد الطعام و تستخدم فيه عن هذه الوصفات الطبية ‏أثناء إصابة احد افراد المنزل بالأنفلونزا او أي مشاكل صحية أخرى ‏مشاكل المعدة ولهذا وبعض المشاكل الأخرى و تستخدم الليمون في إعداد المأكولات اللذيذة والمثلجات الرائعة والعصائر الطازجة ‏لذلك فمن الصعب أن يكون المنزل خاليا من الليمون ولكن هناك بعض الأشياء التي قد تتعرض المنزل لهذا الخطر وهي عدم توفر ليمون في الأسواق لبعض الفترات أو هناك بعض الأوقات التي يكون فيها سعر الليمون مرتفع جدًا مقارنة بباقي أيام العام ‏لذلك لابد أن نحرص على ‏تخزين الليمون في المنزل بكمية كبيرة حتى يتم استخدام الليمون عندما لا يكون متوفر في الأسواق.

‏الطريقة الأولى للتخزين الليمون

يمكن أن يكون بسبب صعوبة تخزين الليمون في المنزل انه لا يمكن تخزينها داخل الفريزر لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الماء لذلك فالحل الأمثل لتخزين الليمون هو داخل الثلاجة من خلال الخطوات التالية:

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نحضر كمية كبيرة من الليمون نقوم بغسلها جيدا للتخلص من الأتربة التي تكون موجودة على الليمون من الخارج.

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‏ بعد ذلك نقوم بتجفيف ‏الليمون جيدا.

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‏ نحضر كيس من البلاستيك ونضع فيه جميع حبات الليمون بعد الغسيل بعد ذلك نقوم بتفريق كيس الليمون البلاستيكي من الهواء تمامًا.

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‏ ثم نقوم بوضع الكيس داخل الثلاجة ونحرص على أن لا يدخل ‏الهواء إلى كيس الليمون مطلقا وعند استخدام الليمون مواعيد الكيس مفرغ من الهواء مرة أخرى.

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‏ هي طريقة تساعد على بقاء ليمون فترة طويله داخل الثلاجة دون أن يفسد.

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طريقة الثانية لتخزين الليمون

فيما يلي سنتحدث عن خطوات الطريقة الثانية التي تساعدنا على تخزين الليمون لفترة طويلة وهذه الخطوات هي:

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