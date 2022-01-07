ضعيها 10 دقائق لتبييض الجسم والأماكن الغامقة وإزالة الجلد الميت تفتيح فوري

ضعيها 10 دقائق لتبييض الجسم والأماكن الغامقة وإزالة الجلد الميت إلى كل مرأة تعاني من اسمرار في المناطق الحساسة جئنا اليوم إليكن بخلطات طبيعية لتفتيح منطقة البكيني ومنطقة تحت الإبطين، فمشكلة اسمرار المناطق الحساسة من المشاكل الشائعة جدًا وتتسبب في حرج المرأة أمام زوجها وخاصة الفتاة المقبلة على الزواج حديثًا تبحث عن طريقة لتفتيح هذه المناطق حيث أن اسمرار هذه الأماكن لا تعني بالضرورة إهمال النظافة الشخصية وإنما أحيانًا تأتي من جفاف الجلد أو الاضطرابات الهرمونية وحتى أقمشة الملابس الداخلية التي تسبب حساسية لهذه المناطق.

ضعيها 10 دقائق لتبييض الجسم والأماكن الغامقة وإزالة الجلد الميت

هناك أكثر من طريقة يمكنك الاعتماد عليها في تفتيح المناطق الحساسة وتخليصها من الاسمرار وسنقوم بشرح هذه الطرق لكل الأشخاص التي تحتاج إلى المساعدة.

قومي بوضع كمية من السكر مع عصير الليمون وقلبيهم مع بعضهم البعض بملعقة معدنية حتى يتجانس الخليط.

أضيفي الخليط على المنطقة التي تريدين تفتيحها كمنطقة البكيني أو تحت الإبط واتركيه حتى يجف قليلًا على المنطقة.

بعد ذلك اشطفي المنطقة بالماء الفاتر أو البارد وجففي المنطقة جيدًا ثم رطبيها بالكريم المرطب الخاص بك أو بالفازلين.

كرري الطريقة مرتين كل أسبوع حتى تحصلي على نتائج أفضل.

ضعي كمية من الزبادي ودقيق الشوفان الجاف وضعيه على منطقة البكيني التي تريدين تفتيحها أو أي مناطق داكنة في جسمك واتركيه حتى يجف على الجلد.

اشطفي المكان الذي قمتي بوضعه عليه بالماء البارد وجففيها حتى لا تحدث لها جفاف أو تقشف.

كرري الخلطة مرة واحد كل أسبوع لمدة شهر واحصلي على جسم أبيض ونضر.

أحضري ليمونة كبيرة وقطعيها إلى شرائع سميكة العرض وضعيها على المنطقة وافركيها عليها لمدة حوالي الخمس دقائق وذلك قبل الاستحمام مباشرة.

يمكنك تنفيذ الخلطة يوميًا أو في كل مرة تقومين بالاستحمام فيها حيث أن للملح فعالية كبيرة في التخلص من الأماكن الداكنة.

يمكنك إضافة السكر إلى الملح والعسل والليمون أيضًا ووضعهما على المناطق السوداء في جسمك لتفتيحها والحصول على جسم ناعم وأبيض.

طريقة التفتيح باستخدام مقشر السكرطريقة تفتيح المناطق الداكنة بالشوفان والزباديطريقة التفتيح باستخدام ملح الطعام الأبيض