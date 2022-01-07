طريقة طاجن السردين في الفرن بأحلى مذاق مميز

طريقة طاجن السردين في الفرن يعتبر من الأكلات الشهية المشهورة حيث يعتبر سمك السردين نوع من أنواع الأسماك وأنه من الأكلات التي يفضلها ويحبها الكثير والعديد من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، حيث يمكن طهي سمك السردين بعدة طرق منها المقلي والمشوي والصواني والطواجن تعد الأسماك من المأكولات السهلة لأنها لا تحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد ويمكن تحضيرها واعدادها بمنتهى السرعة، حيث يتميز سمك السردين بقيمته الغذائية المرتفعة، وذلك لأنها تحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان التي تفيده صحيا، حيث تحتوى على البروتينات والأحماض الدهنية الضرورية للجسم، حيث يتم طهى السردين بمنتهى السهولة بتطبيق الطريقة وتنفيذها بمنتهى السهولة حتى تحصلي على ألذ وأشهي طعم مميز لأسرتك كما يمكن التعرف على وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن طريقة طاجن السردين في الفرن و طريقة تحضير طاجن السردين وطريقة السردين المشوي بالفرن.

طريقة طاجن السردين في الفرن

المكونات

نصف كيلو غرام من السردين.

حبة من عصير الطماطم.

حبتان من الطماطم المقطعة إلى شرائح.

الفلفل الأخضر المقطع إلى شرائح.

الملح والفلفل -حسب الرغبة>

ربع كوب من الزيت.

بصلتان متوسطتان مقطعتان إلى شرائح.

حبتان من عصير وبشر الليمون.

ملعقة صغيرة زعتر.

ملعقة صغيرة كمون.

قطعة صغيرة من الزنجبيل المبشور.

نصف حزمة كزبرة مقطعة.

نصف حزمة بقدونس مقطع.

ثلاثة فصوص من الثوم.

حبة من الفلفل الأخضر الحار.

القيام بتنظيف السردين وإزالة الرؤوس والعظم وفتحه. يتم وضع كلٍ من: البقدونس والكزبرة والثوم والفلفل الحار والزنجبيل وبشر وعصير الليمون والزيت والملح والفلفل في محضرة الطعام وخلط المزيج إلى أن يصبح ناعما. القيام بتسخين الفرن على درجة حرارة مئة وثمانين درجة مئوية. يتم وضع شرائح البصل في القاع في صينية صالحة للفرن ثمّ بعض شرائح الطماطم ورش التتبيلة على الوجه. القيام بوضع السردين على الوجه والمزيد من التتبيلة ثمّ المزيد من شرائح البصل والطماطم والفلفل على الوجه ثم بقية التتبيلة. يتم تغليف الصينية بورق الألومنيوم ووضعها في فرن ساخن لمدة خمس وأربعين دقيقة.

طريقة تحضير طاجن السردينطريقة السردين المشوي بالفرن

المكونات

500 غرام من السردين الطازج.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزعتر الناشف.

ثلث كوب من الزيت النباتي.

القيام بتنظيف سمك السردين من الداخل والخارج جيدا ويغسل بالماء. يتم رص سمك السردين في صينية للفرن وتتبل بالملح والزعتر. القيام بتوزع الزيت على سمك السردين. يتم وضع الصينية في فرن محمى مسبقا على درجة حرارة متوسطة لمدة من 15 إلى 20 دقيقة حتى يستوي سمك السردين. القيام بإخراج الصينية من الفرن ويقدم سمك السردين المشوي ساخنا.

طريقة التحضير