طريقة تحضير كريم النشا والبابايا لتبييض البشرة بأنواعها المختلفة

طريقة تحضير كريم النشا والبابايا لتبييض البشرة، يعمل هذا الكريم على تقليل الدهون الموجودة في الوجه وغلق المسام الواسعة لأصحاب البشرة الدهنية ويمنع ظهور علامات تقدم السن، لأنه يحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة ومغذية جداً للبشرة حيث تعمل على نضارتها وترطيبها، والمحافظة على جمال البشرة ونضارتها ليس أمراً سئ بل شئ يحبه الجميع حتى تحافظ كل ست وفتاة على شبابها وجمالها، وتختلف الماسكات والكريمات ولكن ترجع النتيجة إلى الاستخدام الصحيح للوصفة والمواظبة على استخدامها حتى تعطي النتائج المرغوبة، واليوم سوف نقدم لكم مشاهدينا الأعزاء مكونات عمل كريم النشا والبابايا وطريقة استخدامه بالإضافة إلى طريقة عمل ماسك الارز والنشا.

مكونات عمل كريم النشا والبابايا

يتكون كريم النشا والبابايا من مجموعة مكونات صحية ومغذية للبشرة فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

٢ ملعقة كبيرة من عصير البابايا.

حبة متوسطة من الموز.

ملعقة كبيرة من ماء الورد للبشرة الجافة أو ملعقة كبيرة من عصير الليمون للبشرة الدهنية.

نشا ( ٢ ملعقة كبيرة ).

طريقة إعداد الكريم واستخدامه

طريقة إعداد هذا الكريم ليس من الصعب أي شخص يقوم بتحضيرها فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نخلط الموزة والنشا وعصير البابايا وعصير الليمون أو ماء الورد في علبة حتى يصبح الخليط مثل المعجون. ثم نقوم بوضع هذا الخليط على البشرة من خلال التدليك ثم نتركه حتى يجف. بعد ذلك نشطف الوجه بالماء الفاتر ونجففه جيداً. يتم تكرار هذا الكريم مرتين في الأسبوع حتى نحصل على نتيجة رائعة.

طريقة عمل ماسك الارز والنشا لتوحيد لون البشرة وتلطيفها

تعتبر طريقة عمل ماسك الارز والنشا من الطرق السريعة التي سوف نعرفها الآن وهي كالآتي:-

المكونات

٢ ملعقة كبيرة من الأرز المطحون.

٣ ملاعق كبيرة من الحليب.

ملعقة من العسل ( ملعقة كبيرة ).

ملعقتين كبيرتين من النشا.

الطريقة