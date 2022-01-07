كوني متألقة بشفايف وردية.. بملعقة فازلين اعملي روج الشفايف الثابت بألوان جذابة ومكونات طبيعية 100%

مستحضرات التجميل من الأشياء التي تستخدمها الفتيات بشكل يومي حتى ‏تعطيها مظهرًا جميلًا وناعمًا ‏وهناك العديد من انواع وألوان مستحضرات التجميل التي يتم استخدامها بشكل يومي خصوصا الروج لأنه من الأساس مستحضرات التجميل ولا يمكن الاستغناء عنه أبدا ولكنه بالطبع عند استخدامه بشكل زائد فإنه يسبب بعض المشاكل للشفاه ‏ومنها التشقق والجفاف وبعض المشاكل الأخرى ‏ويمكن الوقاية من كل هذه المشاكل بواسطة بعض المواد الطبيعية التي تعطي لون جميل وفي نفس الوقت لا تسبب أي آثار جانبية ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد الروج الطبيعي في المنزل باستخدام مكونات طبيعية لا تسبب أي أضرار وهي طريقة إعداد الوجه الطبيعي باستخدام الفازلين.

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مكونات الروج الطبيعي الثابت بواسطة الفازلين

هناك العديد من المكونات التي يمكن أنا أحتاج إليها أثناء إعداد الروج الطبيعي الذي يعمل على إعطاء مظهر جميل الوجه وفي نفس الوقت لا يسبب أي أضرار أو آثار جانبية ‏يتم صناعة هذا الروج من مواد طبيعية خالصة وفيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاجها لإعداد روج الشفايف الطبيعي الثابت:

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ملعقة كبيرة من الفازلين.

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‏ علبة مناسبة للتخزين.

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‏ لون طبيعي يمكن الحصول عليه من خلال الكاكاو او ظل للعيون أو الكركديه.

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‏ ممكن إضافة أي مكون يضيفني الخليط رائحة جميلة سواء كانت طبيعية أو رائحة عطور.

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طريقة إعداد الروج الطبيعي الثابت بالفازلين

هناك بعض الخطوات التي يمكن أن نقوم بعمل حتى نستطيع إعداد روج الفازلين في المنزل بسهولة وهذه الخطوات هي:

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