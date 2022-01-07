كيف عمل النودلز بالخضار والتونة وبهارات والزنجبيل

النودلز مفضلة للكثير من الأشخاص ومفضلة أكثر للأطفال وسوف نقوم بتحضيرها في البيت وسهلة وسريعة ولها الكثير من الأطعمة بالتونه، ونودلز بالخضار، والنودلز يتم تصنيعها في شرق آسيا والصين من سنين طويلة ويمكن إضافة نكهات حسب الرغبة ومرقة دجاج وخضار إليها ولها طرق كثيرة فى التحضير وأطعمة كثيرة وذلك حسب كل بلد.

باكيت من النودلز.

1 من الكوسا.

1 من الجزر.

بروكلي.

3 فصوص ثوم مفروم.

ملح.

فلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة عسل أسود.

1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

1ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة صلصة الصويا.

إحضار وعاء ووضعه على النار ووضع 2 كوب من الماء على نار متوسطة حتي تغلي. نقوم بوضع رشة من الملح، وزيت زيتون، ونقوم بإضافة النودلز وتركها لمدة 3 إلي 5 دقائق. نقوم بتقطيع الجزر، والكوسا، و بروكلي، قطع صغيرة. إحضار مقلاة ووضع بها ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. على نار متوسطة ونقوم بوضع الخضار المقطع ونقلبهم جيداً. إحضار طبق ونقوم بوضع الثوم، وصلصة الطماطم، والعسل الأسود ونقلبهم جيداً حتي يندمج. ونقوم بوضع النودلز وتقليبه مع المكونات حتي يندمج وتقدم.

علبة تونة.

بقدونس مقطع.

نص ملعقة بشر ليمون.

عصير ليمون.

3 ملاعق كبيرة من القرشلة المطحون.

زيتون مقطع.

2 من النودلز مسلوق.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

إحضار مقلاه ووضع بها زيت الزيتون على نار متوسطة. ونقوم بوضع القرشله ونقليبها بلزيت لعدة دقائق. وضع الزيتون، والتونه، القرشله المقلي، ونقلبها. ونضع البقدونس مقطع، وعصير الليمون، وبشر الليمون، ونخلطهم جيداً. ونقوم بوضع النودلز ونقلب جميع المكونات مع بعضها وتقديمها.

نودلز.

ربع كوب ملفوف مقطع إلي شرائح رفيعة.

ربع كوب فليفله حمراء مقطع إلي شرائح رفيعة.

ربع كوب فليفله خضراء مقطع إلي شرائح رفيعة.

ربع كوب جزر مقطع إلي عيدان رفيعة.

بصلة صغيرة مقطعة إلي شرائح.

ربع كوب براعم صويا.

ملح.

1 ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مبشور.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

2 ملعقة كبيرة صلصة صويا.

ربع كوب من فطر شيتاكي جاف منقوع في ماء مغلي بدقيقتين ويقطع إلي شرائح رفيعة.

إحضار مقلاة ووضع الزيت بها وتسخينه وتقليب فيها البصل حتي يغير لونها ووضع الزنجبيل وشرائح الفليفله الحمراء والفليفله الخضراء وتقليبه جيداً. حتي يتم 5 دقائق نضع عيدان الجزار وشرائح الملفوف فوق المكونات السابقه وتقليبه لمدة 5 دقائق. ونقوم بسلق النودلز تصفيتها جيداً من الماء ونقوم بإضافة براعم الصويا وفطر الشيتاكي على المكونات ونقليبهم لبعض دقائق، ونقوم بوضع النودلز وصلصة الصويا وتقليبه حتي النودلز تقوم بشرب الصلصة ونقوم بوضع الملح حسب الرغبه وتقديمها.

مكونات النودلز بالخضار:طريقة عمل نودلز بالخضار:مكونات سلطة النودلز بالتونة:طريقه تحضير سلطة النودلز بالتونة:مكونات عمل النودلز بالخضار والزنجبيل:طريقه تحضير النودلز بالخضار والزنجبيل: