بسكويت العشر دقائق المنقذ السريع قدميه لضيوفك وأفراد أسرتك

يعد بسكويت العشر دقائق من أنواع البسكويت التى انتشرت كثيراً فى الآونة الأخيرة، وترجع تسميته إلى أنه لا يأخذ وقت كبير فى تحضيره وخبزه غير المدة الموضحة مسبقاً، لذلك يكون من السهل على كل ربة منزل أو أى شخص مبتدئ فى المطبخ عمله بكل سهولة، ويمكن أن تعديه فى اى وقت تريدينه ويعد منقذ عندما يأتي إليكى ضيوف فجأه فى طريقة تحضيرها السريعة، كما أن الأطفال يحبون طعمه جداً ويمكن أكله فور خروجه من الفرن لأن طعمه وهو ساخن جميل أيضاً، ويعتبر من الأنواع المشهورة فى البلاد الاوربية وانتشر أكثر حالياً فى البلاد العربية، لذلك سوف نقدم لكم اليوم متابعينا الأعزاء من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير بسكويت العشر دقائق بالتفصيل.

مكونات بسكويت العشر دقائق

يتكون بسكويت العشر دقائق من مكونات بسيطة جداً وموجودة بالمنزل وهى كالتالي:

كوب من الدقيق.

٣ ملعقة كبيرة من اللبن السائل.

١/٣ كوب من السكر البودرة.

حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

١/٢ كوب من الزبدة.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل بسكويت العشر دقائق سهلة جداً ويجهز فى وقت قياسي بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي:

فى وعاء عميق نضع الدقيق وعليه البيكنج بودر والسكر البودرة ونخلطهم مع بعض كويس. ثم نضيف عليهم البيضة ونقلب ونضيف الزبدة. نبدأ فى فرك المكونات باليد حتى تتجانس تماماً. بعد ذلك نضيف اللبن السائل وندعك حتى تتماسك العجينة تماماً. نقوم بفرد العجينة بين ورقتين من الزبدة بواسطة النشابة أو المردنة حسب التسمية ونجعل سمكها ١/٢ سم. نشكلها أو نقطعها بواسطة كوب حجمه مناسب أو بأى قطاعة تفضلين شكلها ونخرمه بواسطة شوكة أو نعمل حدود بالكوباية ذى شكل الهلال. ونلم العجينة المتبقية ونفردها مرة ثانية ونشكلها وهكذا حتى ننتهى من كمية العجين كلها. نحضر صينية مدهونة ونرص عليها قطع البسكوت. ثم ندخلها الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة ١٨٠ لمدة من ١٠ دقائق حتى يصبح لونه ذهبي. بعد ذلك نخرجه من الفرن ونتركه حتى يبرد أو يقدم ساخن. نضعه فى طبق التقديم ويقدم مع كوب من الحليب او الشاى وبالف صحة وعافية.

نصائح لنجاح بسكويت العشر دقائق

لابد أن تلتزمى بهذه النصائح لكى تحصلين على بسكويت ناجح وهى كالتالي:

نخل الدقيق أكثر من مرة واستخدام دقيق خاص بالمخبوزات أو الحلويات. استخدام مكونات بدرجة حرارة الغرفة. نخل السكر البودرة قبل وضعه فى العجين للتأكد من عدم وجود تكتلات به. يمكنك الاحتفاظ به داخل علبة محكمة الغلق.

بسكويت العشر دقائق بالشوكولاتة

فى هذه الوصفة سوف نتعرف على طريقة عمل هذا النوع من البسكوت وهى كمايلي:

فى وعاء العجان نضع ١/٢ كوب من الزبدة وعليه كوب من السكر نصفه ابيض والآخر بني غامق ونخفق حتى يصبح الخليط كريمى الشكل. ثم نضيف عليه بيضة كبيرة وملعقة الفانيليا ونخفق مرة أخرى. وفى وعاء آخر نضع كوبين من الدقيق وعليه ١/٢ ملعقة البيكنج بودر ورشة الملح وملعقة صغيرة من البيكنج صودا ونخلطهم جيداً. بعد ذلك نضيف كوب من الدقيق ونخفق على سرعة هادئة حتى تصبح العجينة متماسك ثم نضيف الباقى. ثم نأخذ العجينة ونفردها ونضع فى الوسط رقائق من الشوكولاتة ونعجن مرة أخرى. بعد ذلك نفرد العجينة ونقطعها بالشكل الذى نريده ثم يرص فى صينية مفروشة بورق الزبدة. ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ١٠ دقائق حتى يستوي.

فوائد اللبن

للبن فوائد كثيرة للجسم ولابد من تناوله يوميا فى الصباح أو المساء وإليكم بعض هذه الفوائد فيمايلي:

يساعد فى تعزيز القدرة على النوم والاسترخاء. يعمل على تعديل المزاج خلص من الاضطرابات النفسية والاكتئاب. يساعد على تقوية صحة العظام لأنه غنى والكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور ويقى من هشاشة العظام. يعمل على تقوية المناعة وحماية خلايا الجسم. يقلل من مخاطر الإصابة بالسمنة.

فوائد الزبدة

هناك بعض الفوائد الصحية الزبدة سوف نتعرف على بعضها فى هذا المقال وهى كالتالي: