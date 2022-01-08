مشروب تنظيف القولون من البراز المتحجر والسموم ستخرج الفضلات الكريهة ويختفي الإمساك في أيام

الأمراض التي يعاني منها الجسم تكون بسبب المأكولات الغير صحية التي يتناولها والتي تسبب العديد من المشاكل الجهاز الهضمي بعد ذلك ننتقل إلى باقي جسم الإنسان وتجعله يعاني من هذه الامراض ‏لذلك يجب علينا الحرص على تناول المأكولات الصحية التي تعطي الجسم العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة التي يحتاج إليها من خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها تنظيف القولون من السموم التي تحدث بسبب تراكم البكتيريا و الفيروسات داخل المعدة وذلك بسبب المأكولات الغير صحية التي يتناولها الإنسان.

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مشروب تنظيف القولون من السموم

فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد مشروب يساعد على التخلص من السموم الموجودة في القولون ويساعد على تنقية الجهاز الهضمي حتى يقي من الإصابة بالعديد من الأمراض لأن المعدة هي المكان الذي يكون مسؤول عن اغلب المشاكل الصحية التي يصاب بها جسم الإنسان و المكونات التي نحتاجها لإعداد مشروع التخلص من سموم القولون هي:

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شرائح من الزنجبيل الطازج.

1\2‬ ملعقة من عصير الليمون.‬

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‏ بعض من أوراق النعناع.

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‏ ملعقة كبيرة من العسل.

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طريقة تحضير مشروب تنظيف القولون من السموم

من خلال الخطوات التالية سنتحدث عن طريقة إعداد مشروب تنظيف القولون من السموم وهذه الخطوات هي:

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