بملعقة نشا افردي شعرك الخشن لخيوط حرير اقوي كيراتين طبيعي خلال ساعتين

فرد الشعر الخشن بالنشا هي أحد أسهل الوصفات التي يمكن استخدامها وتحضيرها في المنزل بكل سهولة من أجل الحصول على شعر ناعم كالحرير، حيث أن النشا يحتوي على الكثير من المواد الغذائية التي تساهم في فرد الشعر المجعد والهائش بكل سهولة، ولذلك تعتمد شركات صناعة مواد التجميل على نشا الذرة كعنصر أساسي في تركيبة كريمات تغذية وفرد الشعر، ولذلك يفضل استخدام مسحوق النشا الطبيعي في المنزل من أجل تنعيم وفرد الشعر الخشن، حيث أن هذه الوصفة من الوصفات الآمنة تماما على فروة الرأس وعلى بصيلات الشعر.

فرد الشعر الخشن بالنشا

يمكن الاعتماد على تلك الوصفة بشكل رئيسي في فرد الشعر المجعد والخشن للحصول على شعر أملس وناعم، ولكن يشترط المداومة على تلك الوصفة لمدة 6 أشهر حتى يتم الحصول على النتائج المطلوبة، فيمكن تحضير الوصفة كما يلي:

كوب من النشا.

نصف كوب من الماء البارد.

كوب من الزبادي.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

نصف كوب من زيت الزيتون أو زيت الخروع.

المكونات

طريقة التحضير

في طبق عميق نقوم بوضع النشا مع الماء البارد ونقلبهم معا حتى يذوب النشا تماما.

في إناء أخر نقوم بوضع الزبادي مع الخميرة مع زيت الزيتون أو الخروع ونقلبهم جيدا حتى تمام التماسك.

نقوم بإضافة خليط النشا إلى خليط الزبادي ونقلبهم معا حتى تتكون عجينة طرية.

نقوم بتنظيف الشعر قبل وضع الخليط عليه عن طريق غسله جيدا بالماء والشامبو وتجفيفه بمنشفة من القطن.

نقوم بتوزيع خليط النشا على الشعر من الجذور وحتى الأطراف.

نقوم بتغطية الشعر بكيس نايلون بلاستيك.

نترك الخليط على الشعر لمدة 4 ساعات.

نقوم بشطف الشعر جيدا بالماء.

فوائد النشا للشعر

يوجد الكثير من الفوائد الصحية والعلاجية لنشا الذرة، حيث يتميز النشا بمعالجة جميع مشاكل الشعر، فهو يقوم بعمل ما يلي: