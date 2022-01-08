فوائد شرب الكركم علي الريق كوب واحد كل صباح لمدة 7 أيام يصنع المعجزات في جسدك

‏الكركم أحد الأعشاب الطبيعية التي تستخدم في علاج العديد من المشاكل الصحية التي يمر بها جسم الإنسان كما انه يساعد على تنظيف المعدة والوقاية من العديد من المشاكل الصحية الأخرى والكركم له استخدامات عديدة فمن أبرز استخدامات الكركم انه يتم استخدامه في احد التوابل التي يتم إضافتها للطعام لأن له طعم لذيذ ومميز ‏ولكن من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة تناول مشروب الكركم وهو أحد المشروبات الصحية التي لها العديد من الفوائد سنتحدث عن طريقة إعداد هذا المشروب ‏والفوائد التي نحصل عليها من خلال تناول هذا المشروب.

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طريقة إعداد مشروب الكركم‏‏‏

يحتوي الكركم على العديد من الفوائد ولكن قبل أن نتحدث عنها سنذكر أولًا الطريقة التي يتم من خلالها إعداد مشروب الكركم الذي يتكون من:

ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

كوب من الماء.

فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها إعداد مشروب الكركم وهذه الخطوات هي:

نضع كوب من الماء على النار حتى يصل إلى مرحلة الغليان.

بعد ذلك نضع عليه ملعقة كبيرة من الكركم وننتظر حتى يغلي مرة أخرى.

بعد ذلك نرفع المشروب من النار ونضع عليه ملعقة كبيرة من العسل.

بعد ذلك يتم تناول المشروب يوميًا على الريق قبل تناول وجبة الإفطار.

فوائد تناول مشروب الكركم

توجد العديد من الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال تناول مشروب الكركم:

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