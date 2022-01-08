طريقة عمل وجبة عشاء بطريقة سهلة وسريعة واقتصادية وبمذاق لذيذ وشهي

طريقة عمل وجبة عشاء ، من الوجبات الخفيفة والصحية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، وتتميز بفائدتها الصحية، وبقيمتها الغذائية العالية أيضاً، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة كالبروتينات والفيتامينات والكالسيوم والنشويات والكربوهيدرات، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، حيث لا تتطلب وقت ولا مجهود، وبساطة مكوناتها أيضا، فهي غير مكلفة، ومكوناتها متوفرة في كل بيت أيضاً، وتحرص ربات البيوت على إعداد طعام صحي وشهي ومبتكر في نفس الوقت لأفراد أسرتها، لذا تبحث عن طريقة تحضيرها كنوع من التغيير والتجديد في الأكلات، كما يمكنكم تجربة فطيرة محشوة للعشاء وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل وجبة عشاء بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات طريقة عمل وجبة عشاء

تتكون طريقة عمل وجبة عشاء من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

3 حبات بطاطس كبير الحجم.

3 ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.

رشة شطة.

3 بيضات.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من دقيق الأرز أو القمح.

200 جم شرائح جبنة موزاريلا أو شيدر (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

4 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل وجبة عشاء بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نقشر البطاطس، ثم نغسله جيدا بالماء.

ثم نبشر البطاطس ونغمره في الماء البارد لمدة 3 دقائق لكي نتخلص من النشا.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه البقدونس المفروم ناعم والبيض والفلفل الأسود والشطة، ثم نخلطهم جيدا.

بعد ذلك نصفي البطاطس من الماء جيدا.

ثم نضيف إلى البطاطس الدقيق ونخلطهم جيدا.

ثم نسكب على البطاطس خليط البيض ونخلطهم جيدا.

بعد ذلك نضيف إلى خليط البطاطس الملح ونقلبهم جيدا.

ثم نضع مقلاة على نار هادئة، ثم نضيف إليها ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي ونصف كمية خليط البطاطس ونساويه جيدا في المقلاة بالضغط عليه بالملعقة.

ثم نضع فوقه شرائح الجبنة الموزاريلا، ثم نوزع فوقها الكمية المتبقية من خليط البطاطس ونساويه جيدا، ثم نغطي المقلاة.

وعندما تكتسب لونا ذهبيا من أسفل نقلبها على الجهة الثانية على وعاء مسطح.

ثم نضيف إلى المقلاة القليل من الزيت النباتي ونضع الفطيرة في المقلاة مرة ثانية ونجعل الجهة المحمرة من أعلى.

ثم نغطي المقلاة ونتركها حتى تكتسب لونا ذهبيا من أسفل أيضا.

بعد ذلك نرفع المقلاة من على النار، ونقدم وجبة عشاء في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صلصة الثاوزند أيلاند

المكونات

نصف كوب من المايونيز.

3 ملاعق كبيرة من الكاتشب.

ملعقة كبيرة من البصل المفروم ناعم.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من ماء مخلل الخيار.

رشة فلفل أسود.

نحضر وعاء، ثم نضيف إليه المايونيز والكاتشب والبصل المفروم ناعم والسكر والملح والفلفل الأسود والخل وماء مخلل الخيار، ثم نخلطهم جيدا بالملعقة. بعد ذلك تكون صلصة الثاوزند جاهزة. ثم نقدم صلصة الثاوزند أيلاند في طبق التقديم مع وجبة عشاء. وبالهنا والشفا.

طريقة التحضير