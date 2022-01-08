الطريقة السحرية لتبيض البشرة بالفازلين لوجه أبيض كالثلج بدون تجاعيد أو بقع سوداء

الفازلين من المكونات التي يتم استخدامها في العديد من الوصفات التي تساعد على تنظيف البشرة وتبيض البشرة وترطيب البشرة هذا لانه فعال ويحتوي على العديد من المكونات المفيدة للبشرة ولا يسبب أي أضرار جانبية لذلك يستخدم دائما في الخلطات التي تساعد على ازالة التجاعيد من البشرة نهائيا، هناك العديد من الفوائد الأخرى للفازلين لانه يعطي للبشرة ملمس رائع كما أنه يجعلها نضرة، يمكن استخدام الفازلين مرة واحدة في اليوم لكنه يعطي العديد من النتائج التي تحتاجها البشر كما انه يستخدم أيضا في إزالة الشعر الزائد ومن خلال هذا المقال سنتحدث بالتحديد عن الطريقة التي يمكن من خلالها تبيض البشرة باستخدام الفازلين وإزالة التجاعيد.مكونات تبييض البشرة باستخدام الفازلين وإزالة التجاعيد
يمكن استخدام الفازلين تبيض البشرة والتخلص من التجاعيد وذلك من خلال العديد من الطرق من خلال هذا المقال بالتحديد سنتحدث عن الطريقة التي يمكن تبيض البشرة باستخدام مكونات بسيطة متواجدة في المنزل، يمكن إعداد هذا الخليط بكميات كبيرة و الاحتفاظ به داخل ثلاجة واستخدامه وقت الحاجه و المكونات التي نحتاجها لإعداد الخليط هي:
- ملعقة من الفازلين.
- ملعقة من النشا.
- ملعقة من زيت الجليسرين.
هناك العديد من الخطوات التي يجب الالتزام بها للحصول على خلطة ازالة التجاعيد وتبيض البشرة بواسطة الفازلين وهذه الطريقة هي:
- نحضر علبة كبيرة ونضع فيها الفازلين والنشا وزيت الجليسرين.
- بعد ذلك يمكن أن استخدم ملعقة صغيرة لتحريك هذه المكونات معا حتى تصبح لها قوام سميك ويمكن استخدامها على البشرة.
- عندما نحصل على قوام متجانس نبدأ في توزيع هذا الخليط على البشرة بشكل دائري.
- استخدم هذا احد الكريمات المرطبة قبل النوم.
ولا يجب باسل الخليط فورا بعد الانتهاء من وبعد مرور القليل من الوقت يمكن ترك الكريم على البشرة لفترة طويلة حتى تستفيد من المكونات الموجودة فيها.
- يمكن زيادة كمية زيت الجيلسرين على هذا الخليط عندما تكون هناك بعض الحبوب الموجودة على البشرة حتى يكون الخليط اكثر لزوجة
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الفازلين من المكونات التي يتم استخدامها في العديد من الوصفات التي تساعد على تنظيف البشرة وتبيض البشرة وترطيب البشرة هذا لانه فعال ويحتوي على العديد من المكونات المفيدة للبشرة ولا يسبب أي أضرار جانبية لذلك يستخدم دائما في الخلطات التي تساعد على ازالة التجاعيد من البشرة نهائيا، هناك العديد من الفوائد الأخرى للفازلين لانه يعطي للبشرة ملمس رائع كما أنه يجعلها نضرة، يمكن استخدام الفازلين مرة واحدة في اليوم لكنه يعطي العديد من النتائج التي تحتاجها البشر كما انه يستخدم أيضا في إزالة الشعر الزائد ومن خلال هذا المقال سنتحدث بالتحديد عن الطريقة التي يمكن من خلالها تبيض البشرة باستخدام الفازلين وإزالة التجاعيد.مكونات تبييض البشرة باستخدام الفازلين وإزالة التجاعيد
يمكن استخدام الفازلين تبيض البشرة والتخلص من التجاعيد وذلك من خلال العديد من الطرق من خلال هذا المقال بالتحديد سنتحدث عن الطريقة التي يمكن تبيض البشرة باستخدام مكونات بسيطة متواجدة في المنزل، يمكن إعداد هذا الخليط بكميات كبيرة و الاحتفاظ به داخل ثلاجة واستخدامه وقت الحاجه و المكونات التي نحتاجها لإعداد الخليط هي:
- ملعقة من الفازلين.
- ملعقة من النشا.
- ملعقة من زيت الجليسرين.
هناك العديد من الخطوات التي يجب الالتزام بها للحصول على خلطة ازالة التجاعيد وتبيض البشرة بواسطة الفازلين وهذه الطريقة هي:
- نحضر علبة كبيرة ونضع فيها الفازلين والنشا وزيت الجليسرين.
- بعد ذلك يمكن أن استخدم ملعقة صغيرة لتحريك هذه المكونات معا حتى تصبح لها قوام سميك ويمكن استخدامها على البشرة.
- عندما نحصل على قوام متجانس نبدأ في توزيع هذا الخليط على البشرة بشكل دائري.
- استخدم هذا احد الكريمات المرطبة قبل النوم.
ولا يجب باسل الخليط فورا بعد الانتهاء من وبعد مرور القليل من الوقت يمكن ترك الكريم على البشرة لفترة طويلة حتى تستفيد من المكونات الموجودة فيها.
- يمكن زيادة كمية زيت الجيلسرين على هذا الخليط عندما تكون هناك بعض الحبوب الموجودة على البشرة حتى يكون الخليط اكثر لزوجة