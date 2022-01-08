طريقة عمل بسكويت الشاي بالكاكاو غير مكلف وبخطوات سهلة

طريقة عمل بسكويت الشاي، كثير ما نستمتع بتناول كوب من الشاي مع البسكويت اللذيذ فجميعاً نقبل على تلك التجربة حيث نستمتع بها كثيراً ويعد البسكويت من أكثر المخبوزات التي تقوم ربات البيوت بتحضيرها في المنزل لذلك ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل البسكويت بالكاكاو وطريقة تحضير البسكويت السادة.

طريقة عمل بسكويت الشاي

تحب الأمهات تقديم الشاي للأطفال مع البسكويت سواء لعدم الانتهاء من تحضير الطعام فتقدم الأم لأطفالها تلك الوجبة الخفيفة حتي تنتهي من تحضير الطعام وليس الأطفال فقط وحتي الكبار يمكنهم تناول الشاي مع البسكويت لتخفيف الجوع لهذا تقبل الأمهات كثيراً على تحضير البسكويت وتحرص على أن يكون موجود دائماً بالمنزل.

اثنان كوب ونصف من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو الخام.

كوب واحد من السكر.

كوب واحد من السمن.

بيضة واحدة.

ظرف فانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

في العجان الكهربائي نضع السمن ونضيف السكر ونشغل العجان حتي يذوب السكر تماماً مع السمن ثم نضيف البيضة والفانيليا ونشغل العجان مرة أخري عل كل المكونات حتي تمتزج جميعها. في إناء عميق نضيف الدقيق والكاكاو والملح والبيكنج بودر ثم نقلب كل المكونات مع بعضها حتي تتجانس ثم نضيفهم على الخليط الموجود بالعجان ونشغل العجان الكهربائي حتي نحصل على عجينة ملساء طرية. بعد ذلك نلم العجينة جميعها ونخرجها من العجان ونلم العجينة على بعضها ثم نفرد رشة من الدقيق علي سطح مستقيم ونضع العجينة عليه ثم نضع رشة من الدقيق فوق العجينة ونفردها بشكل دائري على حسب السمك الذي نريده ثم نبدأ بتشكيل العجين بالشكل الذي نريده ويفضل استخدام أدوات تشكيل العجين على شكل قلوب أو ورد وغيره حتي تنتهي كل الكمية. نحضر صينية الفرن ونضع بها ورق زبدة ونقوم بوضع العجين المشكل عليه مع ترك مسافة قليلة بين كل قطعة وقطعة ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة ونتركه حتي ينضج تماماً ثم نخرج الصينية من الفرن ونترك البسكويت حتي يبرد ثم نرفعه من الصينية ويقدم.

المكوناتطريقة التحضير