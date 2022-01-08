وفاة عائلة بأكملها بسبب تصرف خاطيء تفعله الأمهات عند طهي البطاطس بهذه الطريقة الخاطئة

تعد البطاطس من أبرز ‏مأكولات التي يتم استخدامها و اعدادها في جميع دول العالم وذلك لأنها لذيذة ويمكن استخدامها في صناعة العديد من الاصناف اللذيذة الشهية وأشهر طريقة يمكن من خلالها إعداد البطاطس هي البطاطس المقلية ‏ولكن هناك بعض الأضرار التي يمكن أن تحدث بسبب البطاطس وهذه الأضرار عادة تكون مرتبطة في الطريقة التي يتم بها تخزين البطاطس في المنزل ‏كذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن ‏سبب وفاة أسرة بسبب الأضرار البطاطس.

وفاة أسرة بسبب تناول البطاطس

في احد الدول تم اكتشاف وفاة أسرة بعد تناول كمية كبيرة من البطاطس وبعد البحث عن سبب الوفاة ‏كان السبب أن هذه الأسرة قمت بتناول البطاطس بعد أن تقوم بتخزين البطاطس في مكان تحت الأرض والبطاطس تعرضت للتعفن ولم تعد البطاطس صالحة للاستخدام وربما تناولت الأسرة البطاطس دون أن يعلموا عن الأضرار التي تحتوي عليها بسبب تعرضها للعفن، ‏لأن العفن الذي يظهر على المقاطع يحتوي على مواد سامة ‏يمكن أن تؤدي إلى الوفاة

الطريقة الصحيحة للتعامل مع البطاطس حتى لا تسبب أذى

هناك بعض أنواع العفن التي تظهر على البطاطس وبعض هذه الأنواع يمكن التخلص منها واستخدام البطاطس بشكل طبيعي والأنواع الأخرى تسبب الوفاة لذلك يجب أن نبتعد عنها ولا نقوم باستخدامها مطلقًا ونقوم بالتخلص من جميع حبات البطاطس التي تصاب بهذا العفن، ‏وهناك العديد من أنواع الحزن الذي تتصاب به البطاطس منها: