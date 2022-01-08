بدون مقوار فكرة عبقرية تقوير الكوسة والباذنجان بسرعة الصاروخ أكثر من 3 كيلو

بدون مقوار فكرة عبقرية لتقوير الكوسة والباذنجان، من أفضل الأكلات الشهيرة التي يحب تناولها جميع أفراد الأسرة ولكن ياخذ وقت طويل في تقوير كمية كبيرة من الكوسة والباذنجان، وتحضير الحشو المناسب لهم فتبحث ربات المنزل عن الطريقة الأسهل وسوف نوضح لكم أسهل طريقة يمكنك من خلالها تقوير أكبر كمية من الكوسة والباذنجان بأقل مجهود ودون أستخدم المقوار.

بدون مقوار فكرة عبقرية لتقوير الكوسة والباذنجان

تقوير الكوسة والباذنجان بالشوكة

الشوكة من أسهل الطرق التي يمكنك من خلالها الحصول على الثمار خالية جاهزة على الحشو، من خلال التقوير باستخدام طرف الشوكة عليك تقشير الكوسة والباذنجان وغسلهم جيداً، وتركهم حتي يجف تماماً من الماء ثم عليك مسك طرف الشوكة ووضعها داخل الثمار ولفها للأخراج اللب منها وتصبح خاليه نظيفة جاهزة الحشو.

أسهل طريقة لتقوير الكوسة والباذنجان

قطاعة التفاح لتقوير الكوسة والباذنجان

يمكنك استخدام قطاعة التفاح لتقوير أكبر كمية من الكوسة والباذنجان بطريقة بسيطة، فكل ما عليك لف القطاعة من الداخل فيخرج كل ما بداخلها وتصبح خاليه، فهذه الطريقة سهلة جداً لأنها تساعد في تحضير أكبر كمية وتوفير الوقت والمجهود لربة المنزل.

طريقة تقوير الكوسة والباذنجان بسرعة الصاروخ بالسكين

من أسهل الطرق التي يمكنك استخدامها لتقوير الكوسة والباذنجان، استخدام السكين لأنه متواجد في المنزل من السهل الحصول عليه، فنقوم باستخدام السكين ولفها بداخلهم وإخراج اللب، فتساعد في عمل كمية كبيرة، ثم عليك بعد ذلك تحضير الحشو الخاص بهم فيمكنك استخدام الأرز أو اللحم المفروم، فبعد أن تقوم لتقوير الكوسة والباذنجان، عليك إحضار وعاء ووضع كمية مناسبة من الزيت إضافة البصل والثوم وتركة حتي يصل للون الذهبي، ثم قوم بإضافة الصلصة ثم عليك إضافة الأرز والبقدونس والكسبرة والفلفل الأسود والبابريكا والملح والنعناع، ثم قومي بوضع الخلطة بداخل الكوسة والباذنجان وبعد أن يتم الحشو، قومي بإحضار وعاء ووضع كمية الكوسة والباذنجان به، وضعي الشوربة عليهم ونضعهم على النار ونتركه حتي يتم نضجها ، ثم قومي بتقديمها بالشكل الذي ترغبين فيه وستنال إعجاب جميع أفراد أسرتك بطعمها المميز.

يجب اختيار الثمار النظيفة التي لا يوجد بها أي عيوب لكي يكون الطعم مميز وصحي.

عند تقوير الباذنجان يجب الضغط عليه لتطريتة ويكون من السهل عملية التقوير.

إذا كنت ترغب في عمل المحشي قبلها بيوم ولا يتعرض للون الأسود يمكنك نقع الباذنجان في الخل ثم القيام بغسلة وحشوة.

نصائح لتحضير محشي الكوسة والباذنجان