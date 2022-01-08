على الطريقة الليبية أعملي ألذ مكرونة مبكبكة بالتتبيلة والخلطة السرية بطعم أول مرة تدوقيه

نجد أن المكرونة المبكبكة هي من أهم الأكلات المشهورة في ليبيا وهي من أطباق المطبخ الليبى التى تتميز بطعمها الجميل والتي نعدها بشكل سهل وسلس، في نستخدمها بعدة أشكال ونضيف في تكوينها أي من الدجاج او اللحم والصلصة وتكون لذيذة جدا، فتقوم ربة المنزل تنوع في الأكلات وهي شكل من أشكال المكرونة ولكن بمذاق خاص.

طريقة عمل المكرونة المبكبكة

المقادير

نصف كيلو مكرونة قلم أو مكرونة قواقع على حسب الرغبة.

نصف صدور دجاج مقطعة الي قطع صغيرة مكعبات.

حبتان من البطاطس متوسطة في الحجم.

حبة من البصل كبيرة في الحجم.

فصين من الثوم المفروم.

حبة من الفلفل الحار.

ستة أكواب من الماء الكبيرة.

كوب ونصف من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من الزبدة الباردة.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

ملعقة صغيرة من الكاري.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودر.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ناتي بوعاء عميق ونضعه علي النار متوسطة ونضع بها ملعقة كبيرة من الزيت النباتي ثم نضع عليها ملعقة كبيرة من الزبدة الباردة ونقلبهم مع بعض.

ونضيف عليهم نص صدور الدجاج المقطعة الى مكعبات بعد تسخين الزيت جيدا ثم ونقلبها كويس ثم نقوم باضافة ملعقة صغيرة من من ملح الطعام وملعقة صغيرة من الفلفل الاسود ونقلبهم مع بعض لمدة خمس دقائق.

ونضيف حبة من البصل المقطع الى قطع صغيرة ونقلبها مع الدجاج حتى تبدل البصل.

نضع فصين من الثوم المفروم على خليط الدجاج والبصل و ندمجهم مع بعض.

ونضيف كوب ونصف من عصير الطماطم ثم نضيف نصف ملعقة من الزنجبيل المطحون وعليهم ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة ملعقة صغيرة من الكاري ثم نضيف عليهم ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم ونخلطهم مع بعض.

نضع عليهم ستة أكواب من الماء علي خليط الدجاج ثم نضيف عليه حبتان البطاطس بعد تقشيرها وتقطيعها الى قطع صغيرة ونضيف نصف كيلو المكرونه عليهم ونقلبهم مع بعض جيدا.

تغطي الوعاء بالغطاء ونتركه على نار هادئة حتى يتم تسويتها.

نحضر طبق كبير ونضع به ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ونضع فيه المكرونة المبكبكة.

طريقة التحضير