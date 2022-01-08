كيراتين الجرجير الطبيعي المنزلي لفرد الشعر المجعد والخشن وجعله ناعم وطري مثل الحرير

الكيراتين هو مستحضر للشعر يقوم بفرده ويجعله ناعم مثل الحرير ولكنه يحتوي على مواد كيميائية تحرق بصيلات الشعر وتسبب في تساقطه وخاصة مادة الفورمالين الذي توجد بداخله، فضلا عن رائحتة الكريهة والتي تسبب مشاكل خطيرة خاصة للأشخاص الذين يعانون من حساسية صدر أو جيوب أنفية والآن يمكنك فرد شعرك في البيت بكل سهولة وبأقل تكلفة تابعي المقال للتعرف على التفاصيل.

كيراتين طبيعي للشعر بالجرجير

المكونات:

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة من الماء الفاتر.

ربع كوب من زيت الزيتون.

بيضة كاملة.

حزمة جرجير.

طريقة التحضير والاستخدام:

نذوب الخميرة في الماء حتى يصبح قوامها مناسب بعد ذلك نغسل الجرجير جيدا للتخلص من الأتربة وأي رواسب عالقة به. بعد ذلك نحضر الخلاط ونضع بداخله الجرجير مع خليط الخميرة ثم يضاف زيت الزيتون والبيض نخفق المكونات جيدا. نقسم الشعر إلى نصفين ثم يوزع المزيج بداية من فروة الرأس بعد التأكد من وصول الخليط إلى جميع أجزاء الشعر يغطي بكيس بلاستيكي. يترك على الشعر لمدة 3 ساعات ثم يغسل بالماء وشامبو خالي من المواد الكيميائية وسوف تنبهري من النتيجة. تكرر هذه الخلطة مرة واحدة شهريا للحصول على شعر ناعم ومفرود بمكونات طبيعية أمنة على صحة الشعر.

كيراتين طبيعي لفرد الشعر بالموز

المكونات:

ثمرة موز.

ثمرة بابايا.

2 ملعقة من جل الألوفيرا.

فنجان من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام:

نحضر كمية متساوية من الموز والبابايا ونهرسهم جيدا ونضيف عليهم جل الألوفيرا وزيت جوز الهند بعد اذابته في الميكروويف. نقلب المكونات حتى تمتزج ثم توضع على الشعر كاملا واحرصي على تدليك فروة الرأس ثم تغطي بقبعة الاستحمام ويترك عدة ساعات. يغسل الشعر بالماء وشامبو خالي من الكبريت والسلفات ثم يجفف بمنشفة قطنية هذه الخلطة تفرد الشعر وتنعمه وتغذيه.

كيراتين طبيعي للشعر بالارز

المكونات:

كمية مناسبة من الأرز.

3 ملاعق من جل الصبار.

ملعقة من زيت الخزامي.

طريقة التحضير والاستخدام:

نغسل الأرز ثم يوضع في وعاء على النار حتى الغليان ويصفي نأخذ ماء الأرز ونتركها جانبا حتى تبرد. في زجاجة بخاخ نمزج ماء الأرز مع جل الصبار وزيت الخزامي ونرش الشعر بها مع التدليك ونقوم بعمل كعكة في أعلى مقدمة الرأس. نغطي الرأس ونتركه لمدة ساعتين ويغسل بالماء تكرر هذه الطريقة كلما أردت الحصول على شعر ناعم ومفرود.

كيراتين طبيعي لفرد الشعر بالخميرة

المكونات:

2 ملعقة من الخميرة الفورية .

2 ملعقة من الحليب.

كمية مناسبة من زيت جوز الهند.

ملعقة من جل الصبار.

بيضة.

طريقة التحضير والاستخدام: