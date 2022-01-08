كنز صحي ثمين.. اخلط زيت الزيتون مع الليمون وضعه ليلة واحدة قبل النوم ولن تستغني عن طوال حياتك

زيت الزيتون هو أحد الزيوت الطبيعية التي تستتخدم لعلاج العديد من مشاكل البشرة والجسم الصحية كما أنه يحتوي على خصائص تساعد على المحافظة على البشرة أما الليمون فهو من أكثر المواد الطبيعية الغنية بالفيتامينات ويتم استخدامه كمضاد للالتهابات وعند استخدام الليمون والزيتون معًا وتناولهما على الريق فإن الجسم سيحصل على العديد من الفوائد ‏التي يحتاج إليها لتعالج بعض مشاكل البشرة والجسم ‏من خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي تحتاج إليها لإعداد مشروب بزيت الزيتون والليمون وسنتحدث عن مكونات هذا المشروب.

مكونات مشروب زيت الزيتون والليمون

فيما يلي ‏سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها لإعداد مشروب زيت الزيتون والليمون وهذه المكونات هي:

كوب كبير من الماء الدافئ.

نصف ملعقة من زيت الزيتون.

ليمونة.

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وفيما يلي طريقة تحضير مشروب زيت الزيتون والليمون وهذه الطريقة هي:

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نضع كوب من الماء على النار وننتظر حتى يصل إلى الغليان بعد ذلك نضيف له عصير الليمون من خلال عصر الليمونة جيدا.

ثم نقوم بإغلاق النار ونضيف ½ ملعقة من زيت الزيتون على هذا المشروب.

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‏ يتم تناول هذا المشروب على الريق قبل تناول أي طعام آخر.

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فوائد مشروب زيت الزيتون والليمون

فيما ياي سنتحدث عن الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال تناول مشروب زيت الزيتون والليمون وهذه الفوائد هي:

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