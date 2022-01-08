ضعيه لشعرك يطول الشعر بجنون ولن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة لن يتساقط ينبت الفراغات يحارب الصلع

الطموح الأولى لكل امرأة هو الحصول على شعر ناعم وكثيف وطويل، لأنه يعد الجمال الأنثوي لها، وتحتاج كل امرأة التخلص من الشعر المجعد أو الهائش أو الشعر القصير، لذلك يبحثن دائما عن أفضل الوصفات الطبيعية المفيدة للشعر والتى تعطى نتائج فعالة، دون الحاجه إلى وصفات كيميائية تضر الشعر، لذلك سنوضح لكم متابعينا الكرام خلال السطور التالية أفضل الوصفات الطبيعية لتقوية الشعر.

وصفات طبيعية لتنعيم وتطويل الشعر

الوصفات الطبيعية من أفضل الوصفات المفيدة للشعر وتغذيه من البوصيله وتقضى على الشعر الهائش، كما أن الوصفات التى سنوضحها مفيدة لجميع أنواع الشعر وليس لها أى آثار سلبية، ولا تحتاج إلى مجهود أو وقت أو مبالغ مالية لتحضيرها، كما أن نتائجها مضمونة ومجربة وتعطيك نتائج مذهلة، كما أن هناك أكثر من وصفة يمكنك تحضيرها حسب الرغبة.

طريقة عمل وصفة زيت الزيتون والثوم لتطويل الشعر

زيت الزيتون من أكثر الزيوت المفيدة للشعر والبشرة ويستخدم فى تحضير العديد من الوصفات، حيث يعمل على تغذية وتنعيم الشعر، كما أن الثوم يعمل على تحفيز نمو الشعر وتطويله بشكل سريع.

مكونات وصفة زيت الزيتون والثوم

مكونات بسيطة وغير مكلفة تحتاجينها لتحضير وصفة زيت الزيتون والثوم لتطويل الشعر وتنعيمه بمواد طبيعية.

زيت زيتون.

ثوم.

ليمون.

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خطوات تحضير الوصفة

سنوضح خلال السطور التالية الخطوات التى لابد من إتباعها لتحضير وصفة زيت الزيتون والثوم لتطويل الشعر وتنعيمه بشكل سريع وبنتائج مضمونة.