أعملي طاجن السمك في الفرن بالثوم والخلطة اللذيذة على طريقة أشهر مطاعم السمك

الأسماك من الأطباق الشهية والمفيدة التي تعطي للجسم العناصر التي يحتاجها وتغذيه، ولهذا تفضل الأمهات بتحضير وجبة السمك مرة كل أسبوع على الأقل وبخاصة تحضيره للأطفال، لأن السمك يساعد في نمو عظام الأطفال وإعطائهم الكالسيوم الذي يحتاجه الجسم في عملية البناء، ومن أهم العناصر التي توجد في السمك: الكالسيوم، الفسفور، الكالسيوم، الأوميجا، وتوجد أكثر من طريقة لتحضير طاجن السمك في المنزل، وأشهرها طاجن السمك في الفرن.

أسهل طريقة لتحضير طاجن السمك في الفرن

المكونات

مقدار نصف كيلو سمك فيلية.

ربع كيلو بطاطس مقطعة لشرائح.

بصلة كبيرة مقطعة لشرائح.

ثمرة فلفل أخضر مقطعة لشرائح.

ثمرة فلفل أخضر حار مقطع لحلقات.

ثمرة طماطم مقطعة لحلقات.

بقدونس مفروم.

كرفس مفروم.

ثوم مفروم.

ملعقة زيت زيتون كبيرة.

حبة ليمون مقطعة لشرائح.

عدد ٣ حبات طماطم معصورة.

نصف ملعقة ثوم مفروم صغيرة.

ملعقة بهارات سمك صغيرة.

مقدار ربع ملعقة كمون كبيرة.

ملح وفلفل أسود حسب الحاجة.

عصير نصف ليمونة.

أول خطوة نقوم فيها بتتبيل السمك الفيلية بالملح، الفلفل الأسود، والبهارات المشكلة، الكمون، الثوم البودر، عصير الليمون ونقلب السمك بكل هذه المكونات جيدًا ليصبح جزءًا منها.

بعد ذلك نضع السمك بمكونات التتبيل في الثلاجة لمدة ٣٠ دقيقة.

في هذه الخطوة نقوم بإحضار طاجن أو صينية مخصصة للدخول إلى الفرن وندهنها بقليل من الزيت ثم نبدأ بوضع شرائح البطاطس فيها، وبعدها شرائح الفلفل الأخضر، وشرائح الفلفل الأخضر الحار، وأيضاً شرائح البصل ونقلبهم جميعاً مع بعض.

بعد ذلك نحضر ورق ألومنيوم ونغلف طاجن السمك به جيداً، ثم نأخذه ونضعه في الفرن لمدة ٢٠ دقيقة، ويجب أن تكون درجة حرارة الفرن متوسطة أقرب للمنخفضة قليلاً حتى يستوي السمك بشكل جيد.

في هذه الخطوة نقوم بإخراج طاجن السمك من الفرن ونبدأ بوضع على مكونات الطاجن الشرائح المقطعة من السمك الذي سبق تتبيله، وعليه الكرفس المقطع، والبقدونس المفروم، وأيضاً الطماطم المقطعة إلى حلقات.

بعد ذلك نضع الثوم المفروم، مع زيت الزيتون، وكذلك الليمون المقطع لشرائح.

ثم نضع عصير الطماطم على كافة المكونات التي سبق وضعها في طاجن السمك، ونغطي الطاجن بكل المكونات الموجودة به بورق الألومنيوم مرة ثانية.

بعد ذلك نقوم بوضع الطاجن في الفرن المسخن سابقاً على درجة حرارة متوسطة لمدة ٣٠ دقيقة تقريباً حتى ينضج بشكل تام وتنبعث رائحته في كل مكان لتعلن عن نضجه.

في هذه الخطوة نخرج طاجن السمك من الفرن ونبدأ بإزالة ورق الألومنيوم من عليه ونضع الطاجن مرة ثانية في الفرن ولكن نشغل الشواية عليه لبعض الوقت حتى يأخذ وجهه اللون الأحمر أو الذهبي اللذيذ.

وبهذا يكون الطاجن جاهز للتقديم يتم تقديمه ساخناً بجانب الأرز المخصص وبألف هنا وشفا.

طريقة التحضير: