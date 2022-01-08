ألذ محاشي الشتاء المفضلة طريقة عمل الباذنجان المحشي بخلطة الأرز الأصلية بطعم جنان

يعتبر محشى الباذنجان من الأكلات المحببة والمفضلة لدى الكثير وهى من الأطباق الشهيرة في فصل الشتاء لأنه يعطي الشعور بالدفء، ويحتوي محشي الباذنجان على الكثير العناصر الغذائية التي تفيد جسم الإنسان، وهو من الخضروات المتوفرة في كل فصول السنه ولا يحتاج صعوبة في التحضير ولا يأخذ الكثير من المجهود والوقت، وسوف نتعرف سريعاً على طريقة تحضيره ومكوناته من خلال هذا المقال.

طريقة عمل محشي الباذنجان

توجد الكثير من الطرق لعمل محشي الباذنجان، ولكل من أسهل وأسرع الطرق لعمل المحشي هذه الطريقة، وهي عبارة عن:

مكونات محشي الباذنجان:

رشة من القرفة المطحونة.

عدد أربعة أكواب من الماء أو مرق اللحم.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كيلوجرام من الباذنجان الطويل صغير الحجم.

ملعقة صغيرة من الزعتر الجاف.

ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم

مقدار ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

كمية مناسبه من اللحم المفروم حسب الرغبة.

حبة من البصل صغيرة الحجم ومقطعه إلى مكعبات صغيرة.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

عصير لمونتين.

حبة صغيرة من الطماطم مبشورة.

عدد ثلاثة فصوص من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح حسب الحاجه.

مقدار نصف كوب من الأرز المصري المغسول والمصفى.

نقوم أولاً بتقوير الباذنجان وإزالة ما بداخله.

ثم بعد ذلك نقوم بخلط مقدار الأرز مع اللحم المفروم والملح والفلفل والطماطم والبصل والزيت النباتي وكافة المكونات حتى يصبح الخليط جاهز للحشو.

ثم نقوم بحشو حبات الباذنجان بهذا الحشو السابق تحضيره حتى منتصف حبه الباذنجان، ثم بعد ذلك نضع الباذنجان في وعاء ثم نضيف إليه عصير الليمون و مقدار الثوم ومعجون الطماطم.

وبعد ذاك ننزل بمقدار الماء أو المرق حسب الرغبة والزعتر المجفف، وكذلك كمية الملح لطهي المحشي.

وبعد ذلك نقوم بتغطية الإناء ويرفع على النار حتى يغلي ثم نقوم بتكملة الطهي على نار هادئة حتى ينضج بشكل نهائي.

ثم يوضع محشي الباذنجان في اطباق التقديم ويقدم بجانب الشوربة واللحمة حسب الرغبة، ويجب أن نقوم بتقديمة ساخناً حتى لا يزول طعمة الشهي وبالهنا والشفا.

طريقة تحضير محشي الباذنجان