طريقة عمل كيكة الحليب الساخن الهاشة الأسفنجية بأسهل الخطوات في المنزل

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن هي من أسرع الحلويات التي يتم تحضريها بأي وقت وتتميز بهشاشة قوامها الأسنفجي التي يمكن أن تستخدم لعمل التورتة أو الجاتو لجميع مناسبات العائلية وتعد من أغرب أنواع الكيكات في التحضير ولكن نتائجها رائعة.

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن الهاشة الأسفنجية بأسهل الخطوات

تعد بنكهات وحشوات كثيرة وأول من قام بصنعها الأمريكان وتعد بأكثر من طبقة مختلفة لحبة الكيك الواحدة كريم شانتية وشوكولاتة ومربي فواكهة وتزين بالصوصات المفضلة و الجناش المتاحة لديكي لا يضاف أليها الزيت كمادة ذهنية بل تعتمد على السمن أو الزبدة مع الحليب الساخن وهذا ما يميز طعمها ومن خلال مطبخ ثقفني سوف نعلمك سيدتي طريقة سهلة وبسيطة في أعداها بأي وقت.

طريقة عمل كيك الحليب الساخن بالفانيليا

المكونات

كوبان دقيق أبيض متعدد الأغراض.

كوب ونصف حليب مغلي.

كوب ونصف سكر ناعم.

ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

ملعقتان صغيرة محسن كيك أو بيكنج بودر.

ثلاث ملاعق كبيرة سمن أو زبدة لينة.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

مكونات الحشوة والتزين

مربي حسب الرغبة.

كريم شانتية للتزين.

صوص الفاكهة المفضل للتزين.

طريقة التحضير