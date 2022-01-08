شوربة الجمبري بالكريمة على طريقة اشهر المطاعم بطعم شهي وقوام مميز

الجمبري من الأكلات الشتوية المميزة لأنه يعطي شعور بالحرارة ويمد الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة مثل الفسفور والأوميغا 3 وتعد شوربة الجمبري بالكريمة من أفضل أنواع الشوربة التي تقدم في الأجواء الباردة، ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طرق مختلفة لعملها في البيت زي المطاعم بكل اسرارها تابعي المقال للتعرف على المكونات.

طريقة عمل شوربة الجمبري بالكريمة

المكونات:

نصف كيلو جمبري مقشر.

2 كوب ماء.

كوب بصل مفروم.

3 أكواب حليب.

3 فصوص ثوم مهروس.

3 ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم.

نصف كوب كريمة طبخ.

2 ملعقة من الزيت.

2 ملعقة كبيرة نشا.

2 ملعقة زبدة.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير:

بعد تنظيف الجمبري والتخلص من الجزء الأسود الذي يوجد في الظهر يغسل جيدا تحت الماء الجاري ويترك في مصفاة. نضع وعاء على النار وبداخله قشور الجمبري وكمية من الماء ونتركها حتى تغلي لمدة 15 دقيقة ثم تصفي ونحتفظ بالماء. نرفع قدر أخر علي نار متوسطة ونسخن الزيت مع الجمبري ونقلب لمدة دقيقة حتى يتغير لونه في وعاء أخر تضاف الزبدة. مع البصل والثوم وعندما تذبل المكونات يوضع النشا مع رشة من الملح والفلفل الأسود بعد ذلك يوضع الحليب تدريجيا. نستمر في التقليب ثم نضيف ماء قشر الجمبري مع الكريمة والجمبري ونضبط البهارات ويترك الخليط لمدة 10 دقائق. الآن أصبحت شوربة الجمبري بالكريمة جاهزة تقدم وهي ساخنة وعلى الوجع نرش بقدونس مفروم وبالهنا والشفا.

طريقة عمل شوربة الجمبري العادية

المكونات:

كيلو من الجمبري الطازج.

كوب من الكرفس.

ملعقة ملح.

بصلة خضراء.

حبة متوسطة بصل.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

2 ملعقة زيت.

نصف لتر ماء مغلي.

كوب شبت.

ربع ملعقة فلفل أسود.

2 حبة من الفلفل الرومي الألوان.

طريقة التحضير: