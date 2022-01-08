بالدقة والشطة أعملي الكشري على أصوله بالطريقة المصرية بطعم زي المحلات بدون تكلفة

يشتهر طبق الكشري في مصر بشكل كبير جدا بل يتخصص بتقديمه العديد من المحلات التجارية والمطاعم، لأن الكشري هو من الاكلات الشعبية المصرية الإصيلة والتي يلاقي إقبال كثير جدا من جميع الأشخاص فلا نجد شخص لا يحب او يتناول الكشري، فيمكن لربة المنزل ان تقوم بتحضير طبق الكشري في المنزل بخطوات سهلة وغير مكلف ويكون أيضا امن وصحي في المنزل أكثر بكثير من تناول في الخارج.

250 جرام من الشعيرية.

كوب واحظ من الأرز.

خمس حبات من المستكة.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع كوب من الزيت النباتي.

كوبين كبيرتين من ماء اللازم لسلق العدس.

كوبين كبيرتين من العدس الاصفر.

حبتان من البصل كبيرة في الحجم.

نصف كوب من الزيت النباتي اللازم لعمل البصل المحمر.

فصين من الثوم المفروم اللازم لعمل الدقة.

كوب واحد من الماء.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

اربعه حبات من الطماطم.

ربع كوب من الزيت النباتي.

أربعة فصوص من الثوم المهروس.

نصف كوب من الخل الأبيض.

كوب من الحمص المطبوخ.

كوب من المكرونة المطبوخة.

نقوم بسلق المكونات من العدس نقوم بنقعه وقت كافي ثم نضع في وعاء به ماء ونضعه علي نار هادئة لمدة 20 دقيقة حتي يتم سلقه.

نحضر الأرز ناتي بااناء و نضع به قليل الزبدة ونضع بها الشعرية ونحمرها ثم نضيف الأرز بعد غسلة ونقعه جيدا ونقلبهم مع بعض ثم نضيف ماء العدس عليه وملعقة صغيرة من ملح الطعام ونضيف فلفل أسود ومستكة ونهدي النار ونترك الأرز حتي يتم تسويتها.

نعد صلصة الطماطم فنضع وعاء بقه قليل من الزيت علي النار ونضيف إليها فصين ثوم مفرومين ونقلبه حتي تبدأ الثومة في الاحمرار ثم عليه الخل الأبيض ونقلبة مع بعض ونتركة بضع من الوقت حتي يتم غليانه ثم نضيف الطماطم عليه.

وتحضر البصل المحمر نضع البصل الشراىح في مقلاة مع قليل الزيت ونشوحها حتي يكون محمر ومقرمش.

نحضر طبق عميق ونضع فيه كل هذة الأشياء بالترتيب من الأرز والمكرونه وعليهم طبقة بصل المحمر والهندسة وبعد ذلك صلصلة و نضيف الدقة عليه ويصبح جاهز للتقديم.

مكونات عمل الكشريطريقة التحضير