طريقة عمل شاي كرك لذيذ بأبسط مكونات

ننشر لكم طريقة كرك لذيذ، حيث يعد شاي الكرك اللذيذ من المشروبات التي يفضلها الكثير من الناس نظرا لفوائد شاي الكرك بشكل كبير، حيث يقدم الكرك مع ألذ الحلويات العربية وهو مايجعل الكرك هاما مع أي من الحلويات ويضفي عليهها الطعم الرائع.

مكونات شاي الكرك اللذيذ

ننشر لكم مكونات عمل شاي الكرك اللذيذ

كوبان ونصف من الماء

خمس ملاعق كبيرة من الحليب الساخن

أربع ملاعق من السكر الصغيرة

ثلاث حبات من الحبهان.

واحدة من حبات القرنفل

ملعقة صغيرة من الزنجبيل

أربع أكياس صغيرة من الشاي

عودان من القرفة.

طريقة تجهيز الكرك اللذيذ

ننشر لكم طريقة تحضير تجهيز الكرك اللذيذ.

نضع إناء من الماء على النار به الزنجبيل والقرفة والقرنفل والحبهان.

ترك المكونات على النار حتى تغلي جيدا لحوالي خمس دقائق.

إبعاد الإناء عن النار، إضافة الشاي وترك كل المكونات جانبا لحوالي دقيقتين.

نعيد الإناء إلى النار من جديد ويتم إضافة الزبدة والحليب والسكر، وترك الشاي حتى يغلي لمدة دقيقة.

نبعد الإناء عن النار ونقوم بتصفية الشاي من المكونات والتقديم على السفرة بشكل جميل ورائع.

فوائد شاي الكرك اللذيذ

يمتاز شاي الكرك أنه يحوي الشاي الأسود والزنجبيل وتوابل كثيرة بأنها أكلة لذيذة للغاية، ويتم تحضير شاي الكرك من خلال الماء والحليب وبعض التوابل.

يساعة الكرك على فقدان الوزن بشكل كبير من خلال تحفيز تحليل الدهون والمساعدة على تقليل السعرات الحرارية التي يمتصها الجسم من الأطعمة المختلفة.

يعد الكرك واحدا من العناصر الغنية بالبروتين خاصة وأنه يساعد على الحد من الجوع وتعزيز الشعور بالإمتلاء، وننصح بعدم إضافة السكر من أجل الحصول على تلك الفائدة.

يسهم الكرك في تحسين صحة القلب خاصة في ظل وجود القرفة والشاي الأسود.

يساعد الكرك على التقليل من مستويات السكر في الدم.

يساعد على تحسين عملية الهضم بشكل كبير.

التقليل من الغثيان واحدا من أهم فوائد الكرك.

هذا وننصح دوما بضرورة تحضير شاي الكرك في المنزل وعدم الإكثار من تناول الكرك خاصة وأنه يحوي على الكافيين والذي يؤثر على نسب التركيز بشكل كبير.