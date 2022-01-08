أنجح وألذ طريقة لعمل البان كيك الطري الخفيف بأبسط المقادير بطعم زي الكافيهات

البان كيك من أبرز الحلويات وأشهرها التي تنتشر حول العالم، فهي في الأساس من الوصفات الخاصة بالمطبخ الأمريكي وانتشرت منه للدول العربية وجميع أنحاء العالم، فيمكن إعدادها وتقديمها على وجبة الإفطار، وتختلف الصوصات التي توضع عليها وتؤكل بها حسب الذوق العام فنجد: صوص الشوكولاتة، صوص الكراميل، العسل الأبيض.

طريقة عمل البان كيك الأمريكي

في الوقت الحالي تمتلئ الدول العربية بأنواع حلويات غربية شهية ولذيذة كان أصلها في المطابخ الغربية ثم انتقلت بعد ذلك للمطابخ العربية والمصرية ومن أشهر هذه الحلويات والمعجنات في الوقت ذاته البان الكيك، الجدير بالذكر أن البان كيك ينتمي للمطبخ الأمريكي ويمكن تحضيره بكل سهولة ووضع عليه نكهات كثيرة أشهرها صوص الشوكولاتة والعسل ويفضل الكثيرين وضع الفراولة عليه للتزيين والحصول على شكل لذيذ.

يمكن تحضير البان كيك الأصلي على الطريقة الأمريكية كما يلي

المكونات:

مقدار كوب ونصف دقيق أبيض.

ملعقتان إلا ربع كبيرتان بيكنج باودر.

مقدار نصف ملعقة ملح كبيرة.

ملعقة سكر كبيرة.

كوب وربع حليب سائل.

بيضة واحدة.

عدد ٣ ملاعق زبدة ذائبة.

طريقة التحضير:

أول خطوة نقوم بخلط المكونات التالية : السكر، الملح، البيكنج باودر، مع الدقيق جيداً.

ثم نضع خليط البيض السابق مع الحليب، والزبدة الذئبة ونخلطهم جيداً، ونضعه في حفرة في منتصف الدقيق.

بعد ذلك نخلط الخليطين السابقين معاً لنحصل على عجينة لها قوام سائل.

ثم نضع ربع كوب عجينة سائلة في مقلاة على نار متوسطة الحرارة ونتركها لدقيقتين حتى تبدأ في النضج، ثم نقلب البان كيك على وجهيه حتى ينضح ويصبح لونه ذهبي.

نكرر الخطوة السابقة لتنفذ الكمية كاملةً ثم نضيف لها الصوص المناسب حسب الذوق.

طريقة عمل البان كيك الفرنسي

يمكن تحضير البان كيك في المنزل والحصول عليه شهي ولذيذ على طريقة المطبخ الفرنسي، بالخطوات التالية

المكونات:

مقدار كوب دقيق أبيض.

ربع كوب سكر بودرة ناعم.

كوب حليب سائل.

بيضتان.

عدد ٣ ملاعق كبيرة زبدة ذائبة.

ملعقة صغيرة خلاصة فانيليا.

مقدار ربع ملعقة فانيليا صغيرة.

ربع ملعقة ملح صغيرة.

طريقة التحضير: