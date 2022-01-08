بملعقة نشا إزالة شعر العانة والجسم من الجذور بدون ألم وتفتيح المناطق الحساسة

بملعقة نشا إزالة شعر العانة والجسم، إزالة الشعر بالنشا بالنسبة للنساء اللواتي لا يرغبن في استخدام المواد الكيميائية الضارة الموجودة في العديد من إجراءات إزالة الشعر المنشورة، فإن طريقة إزالة شعر الوجه بشكل دائم بالنشا فعالة للغاية. لأن النشا، أو الدقيق الناعم، يعتبر من أكثر إجراءات إزالة الشعر الطبيعي فاعلية فهو يزيل الشعر بسرعة وسهولة وبدون ألم بالإضافة إلى أنه يساعد في تفتيح المناطق الحساسة.

بملعقة نشا إزالة شعر العانة والجسم من الجذور

كيفية إزالة الشعر بالنشا بشكل دائم

على الرغم من أن مزيج النشا وبياض البيض والسكر يمكن أن يزيل شعر الوجه بسرعة، إلا أنه قد لا يكون ناجحًا مثل التركيبات الهندية لإزالة الشعر بشكل دائم. لكنها ستعمل بلا شك لفترة طويلة.

المكونات

بياض البيض.

نشاء الذرة مع السكر.

طريقة

في وعاء نقوم بوضع بياض بيضة نيئة مع 1 ملعقة صغيرة سكر و12 ملعقة صغيرة نشا، ضعي المزيج على شعر الوجه بحركات دائرية في اتجاه النمو، اتركيه لمدة 15 دقيقة حتى يرتاح الخليط، باستخدام قطعة قماش، قم بإزالة الخليط من على وجهك حتى يختفي تمامًا لغلق المسام اغسلي وجهك بالماء البارد.

بملعقة نشا إزالة الشعر الزائد نهائياً

استخدام النشا والليمون لإزالة شعر الوجه، يحتوي الليمون على نسبة عالية من فيتامين سي، وهو مفيد للبشرة، نظرًا لكونه حَامِضِيًّا فهو لا يساعد في القضاء على الشعر فحسب، بل يساعد أيضًا في تبييض الوجه ولا ينبغي استخدام هذه الوصفة إذا كانت بشرتك حساسة لليمون.

المكونات

ملعقتين من النشا .

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

أضيفي ملعقة كبيرة من النشا وبضع قطرات من عصير الليمون حتى تمتزج المكونات جيدًا، ضعي الخليط على الشعر بحركات دائرية في اتجاه النمو، اتركي الخليط لمدة ربع ساعة اغسلي وجهك بالماء بعد تقشير الخليط.

وصفات طبيعية للإزالة شعر العانة وتفتيح المناطق الحساسة

النشا وزيت الزيتون

هذا المزيج ناجح للغاية في إزالة الشعر بشكل دائم، لكن يجب استخدامه بطريقة معينة. عند مقارنتها بعلاجات إزالة الشعر الأخرى، تعتبر عاملاً مساعدًا ويتم استخدامه في البداية، وبعد ذلك يمكن استخدام أي جهاز لإزالة الشعر ببساطة، ومنع نمو الشعر لفترة طويلة.

المكونات

زيت الزيتون.

النشا.

طريقة التحضير

قلبي ملعقتين كبيرتين من النشاء وثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون معًا، ضعي الخليط على شعر وجهك واعمليه في حركات دائرية، اتركي الخليط لمدة 20 دقيقة قبل فركه برفق باستخدام كرة قطنية، استخدم إجراء إزالة الشعر الذي اخترته.