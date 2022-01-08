معجزة الزيوت الهندية لتقوية وتنعيم وتطويل الشعر لحد كعب رجلك لن تصدقي جمال شعرك زي الهنود

الشعر أهم ما تتميز به المرأة وعلامة من علامات الجمال التي تتمتع بها، ولهذا تريد كل أنثى أن تحصل على شعر كثيف وقوي وصحي في نفس الوقت، لأن الشعر يتأثر كثيراً بعوامل الجو المختلفة وأيضاً بمستحضرات التجميل، ولهذا نجد أن هناك الكثير من الزيوت الطبيعية السحرية التي لها تأثير قوي في تقوية وتطويل وتنعيم الشعر، وفي هذا المقال سوف نتعرف علي خلطات الزيت لتطويل الشعر.

زيوت سحرية لتقوية وتطويل ونعومة الشعر

يحتاج الشعر دائماً لتغذية كبيرة ليظل لامع وقوي وطويل في الوقت ذاته، لأنه يتأثر كثيراً بنقص أي مواد وعناصر غذائية للجسم، وعند ظهور أي مشكلة في الشعر يمكن حلها عن طريق التغذية السليمة وأيضاً استخدام زيوت طبيعية للشعر فإنها لا تمثل ضرراً على الشعر بل تعوضه عن العناصر المفقودة، ويمكن خلط بعض الزيوت الطبيعية العلاجية على بعضها واستخدامها كخلطة واحدة تعطي للشعر التغذية والنعومة واللمعان.

توجد الكثير من الزيوت الطبيعية التي لها فعالية كبيرة في علاج مشاكل الشعر المختلفة من تساقط وتلف وهيشان، فيتم خلط بعض الزيوت الطبيعية معاً والحصول على خليط ونطبقه علي الشعر، ومن أمثلة هذه الزيوت نجد

زيت الجوجوبا لتطويل الشعر

يتميز زيت الجوجوبا من الزيوت الطبيعية التي بها دهون طبيعية تتشابه مع الدهون الطبيعية التي تنتج من الجلد، وهذا الزيت يحتوي على أحماض دهنية أساسية، فيتامين هاء، ويساعد استخدامه في ترطيب الشعر وفروة الرأس، ويتم استخدامه كالتالي

أولاً نخلط زيت الجوجوبا وزيت شجرة الشاي مع بعضهم ونضيف زيت اللافندر، زيت الياسمين، زيت البابونج ونخلطهم معاً.

ثم نضع الخليط في عبوة محكمة الغلق.

وعند استخدامه يجب رج العبوة لعدة دقائق.

يتم استخدامه عن طريق وضع كمية من الخليط على فروة الرأس وندلكها بحركات دائرية لمدة خمس دقائق.

ثم نغسل الشعر جيداً باستخدام الشامبو بعد ذلك البلسم، وينصح بتكرار هذه الطريقة مرتين كل أسبوع.

وصفة زيت جوز الهند لتطويل الشعر

زيت جوز الهند يحتوي على مضادات أكيدة تعزز نمو الشعر ومعالجته من التساقط، هذا بالإضافة إلى أنها تمنع إصابة فروة الرأس بالالتهابات، ويعزز نمو بصيلات الشعر، وهذا بفضل احتوائها على فيتامين هـ، وبعض الأحماض الدهنية الغير مشبعة، ويتم استخدامه كما يلي