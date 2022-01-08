الرقاق باللحمة المفرومة على أصوله بالطريقة الفلاحي بطعم أول مرة تدوقيه في حياتك

الرقاق باللحمة المفرومة من ألذ الوجبات التي تحبها الأسر المصرية على الطاولة في الغداء، وله مكانة خاصة فى المناسبات، وخاصةً فى عيد الأضحى، وتتقن الأم المصرية عملها بإختلاف طرقها لسهولتها وتوفر مكوناتها، وتتفنن في تنوع حشوات الرقاق المختلفة من لحم مفروم وجبن حيث أن لكل حشوة طعم مختلف، ومذاق لذيذ لا يشبه غيره، وفي هذا المقال سنقدم وصفة سهلة للرقاق باللحمة المفرومة.

طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة

يعتبر الرقاق من الوجبات الأساسية على سفرتك في جميع الأوقات، ولكن أغلب الأشخاص يربطون عمل صينية الرقاق بعيد الأضحى، حيث يتم حشوها باللحم، ويمكنك أيضاً إعداد الرقاق في باقي الأيام بأي نوع حشوة تفضلينها، وبالرغم من سهولة عملها إلا أن هناك الكثيرين لا يقومون بإعدادها بمهارة، فتابعينا لتصنعي أفضل صينية رقاق من خلال المقال.

يمكننا تقديم طريقة الرقاق باللحمة المفرومة بطريقة سهلة ولذيذة، وإليك الطريقة كالتالي:

لفة من الرقاق.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

حبتان كبيرتان من البصل المفروم.

ملح، وفلفل أسود حسب رغبتك.

حبتين من الفلفل الرومي مقطع مكعبات صغيرة.

خمسة ملاعق من السمن.

بهارات حسب رغبتك.

شوربة لحم.

إحضري وعاء ضعي فيه ملعقة من السمن، وقومي بتسخينها على النار، ثم ضعي كمية اللحمة المفرومة، وقلبي جيداً حتى يتغير لونها، وحينها ضعي البصل المفروم، والفلفل الرومى المقطع مكعبات صغيرة.

قلبي جيداً حتى تمام النضج، ثم ضعي الملح، والفلفل الأسود، والبهارات حسب رغبتك.

أحضري الشوربة وضعيها في وعاء على النار حتى تمام الغليان، ثم ضعي ملعقة من السمن، وقلبيها جيداً.

ضعي الملح، والفلفل الأسود حسب رغبتك.

قومي بإحضار صينية التحضير وضعي ملعقة سمن، وإدهني أرضية الصينية ومن كل الجوانب.

خذي كل قطعة من الرقاق، و إغمسيها في الشوربة، وضعيها في الصينية واحدة بعد الأخرى مع مراعاة التساوي عند الأطراف.

أكملي قطع الرقاق بنفس الطريقة السابق عملها، ثم ضعي اللحمة المفرومة التى أحضرتيها من قبل على الرقاق.

أعيدي نفس الخطوات في كمية الرقاق المتبقية، وضعيها واحدة تلوالأخرى في الصينية، وتجنبى ترك الرقاق فى الشوربة حتى لا يتعجن وتفشل الوصفة.

ضعي ملعقتين سمن على وجه الرقاق المحضر ووزعيها جيداً، ثم احضري سكين، وقومي بتقطيع الرقاق سواء مربعات أو مثلثات حسب رغبتك في تقديمه.

سخني فرن البوتاجاز جيداً وقومي بوضع صينية الرقاق التي أحضرتيها مع مراقبتها، وبعد خمسة عشر دقيقة قومي بتحريك الصينية حتى تتأكدي من نضجها من الأسفل.

قومي بتشغيل شواية البوتاجاز على وجه صينية الرقاق باللحمة حتى الإحمرار المطلوب.

قومي بوضع قطع الرقاق اللذيذة في طبق التقديم.

المكونات:طريقة التحضير