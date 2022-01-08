طريقة عبقرية لسلق الكرنب بدون ماء في 5 دقائق بسرعة وبدون مجهود

يعتبر الكرنب من الأطباق الشهيرة وهو يتواجد بكثرة في فصل الشتاء ولكن الكثير من السيدات تجد صعوبة في سلق الكرنب بالماء وتقطيعه، وعلى الرغم من فوائدة الصحية الكثيرة إلا أن البعض لا يقوم بعمله كثيرا بسبب ايجاد صعوبة في سلقه ونحن اليوم سوف نقدم لكم طريقة سلق الكرنب بدون ماء وبكل سهولة فتابعونا.

نحضر كرنبة طازجة ونتخلص من الأواق التالفة التي توجد بها ثم نزيل الأوراق من بعضها ونضعها في وعاء عميق.

ثم يغطي بمناديل مطبخ ونرش عليها القليل من الماء وندخلها الميكروويف لمدة 10 دقائق ثم يوضع جانبا لكي يبرد.

بعد ذلك نقطع أوراق الكرنب وسوف تلاحظي أنها أصبح مسلوقة وطرية بدون وضعها في الماء ويمكنك حفظه في الفريزر أيضا.

نحضر وعاء كبير ونضع بداخله كمية كبيرة من الماء مع ملعقة من الكمون وعندما يبدأ في الغليان نضع الكرنبة من ناحية الرأس بالكامل. نتركها قليلا حتى يتدفق الماء إلى رأس الكرنب لمدة 15 دقيقة وبعد ذلك نزيلها باستخدام السكين ثم نزيل الأوراق واحدة تلو الأخرى. توضع أوراق الكرنب في مصفاة ثم نقوم بتقطيع العروق السميكة ونلف الكرنب على شكل رول ثم تقطيع إلى أجزاء متساوية. يرص الكرنب في أوراق فويل وبعد ذلك نضع الحشوة بداخله ويرص في وعاء ويغمر بالشوربة حتى ينضج وبالهنا والشفا.

طريقة سلق الكرنب بدون ماءطريقة سلق الكرنبطريقة عمل محشي الكرنب

المكونات:

كرنب مقطع.

2 حبة من البصل المفروم.

5 فصوص ثوم مفروم.

شبت.

بقدونس.

كزبرة خضراء.

عصير طماطم.

2 ملعقة صلصة.

ملح وفلفل أسود.

كمون.

شطة.

مكعب مرقة.

شوربة دجاج أو لحم.

زيت أو سمنة.

أرز مصري.

طريقة التحضير: