ألذ صينية كنافة بالمانجو ممكن تعمليها على طريقة محلات الحلويات الشهيرة هتبطلي تشتريها من بره

يري البعض أن تحضير الكنافة بحشوة المانجو من الأمور المعقدة وصعبة التحضير إلا أنها سهلة وسريعة في التحضير وذلك بمجرد معرفة تحضير الكنافة وحدها وبعد ذلك نضع المانجو بسهولة، وتعتبر الكنافة من أهم الحلويات الشرقية وخاصة في شهر رمضان مع العلم أنه في الآونة الأخيرة أصبحت الكنافة المانجو اشهر أنواع الكنافة وأفضلها، لذلك سوف نتعرف من خلال هذا المقال على أسهل طريقة لعمل الكنافة بالمانجو وهى كالتالي.

الكنافة من الحلويات العربية الأصل وبداية الكنافة من مصر وبلاد الشام. وأصل كلمة كنافة كلمة تشناقة وهي كلمة شركسية الأصل، وحلوي الكنافة منتشرة في هذا الوقت وخصوصاً الكنافة بالمانجو، وهي عبارة عن كنافة تحتوي على الكثير من قطع المانجو، وتحتوي قطعة الكنافة التي تزن ٢٥٠ جرام على ألف سعرة حرارية.

كوب واحد من السكر الناعم البودرة.

مقدار نصف كوب من عصير المانجا.

نصف كوب الحليب البودرة المجفف.

ثلاثة أرباع كوب من السمنة أو الزبدة حسب الرغبة.

مقدار نصف كيلو من الكنافة.

مكونات عمل الكنافة بالمانجو

مكوّنات الكريمة:

نصف كوب من عصير المانجا.

كوب ونصف من الكريمة السائلة.

مكوّنات الطبقة العلوية:

مقدار نصف كوب من الماء.

نحضر ثلاث حبات من المانجو مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

باكو جيلي بطعم المانجو.

لعمل الكنافة يجب ان تكون الكنافة في الثلاجة قم نقوم بإخراج الكنافة من الثلاجة وتركها قليلاً نضع الكنافة والسمن داخل وعاء ويرفع الوعاء على النار، ثم نقوم بخلط الكنافة والسمن باستخدام ملعقة خشبية إلى أن يتم تحمير الكنافة وبعد ذلك تترك الكنافة جانباً حتى تصبح بادرة تماماً.

ثم ننزل بمقدار السكر والحليب البودرة وكذلك عصير المانجو على الكنافة المحمرة نقوم بتقشير المانجو وتقطع شريحة المقطع صغيرة في الحجم.

بعد ذلك نضع خليط الكنافة السابق تحضيرها في صينية ونقوم بالضغط عليها، ثم ننزل بمقدار الكريمة وتوزيع على صينية الكنافة، وبعد الانتهاء من وضع الكريمة نضع قطع المانجو على الوجه ونضيف الجلي على وجه الكنافة وتوضع داخل الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة.

طريقة تحضير الكنافة بالمانجو:

تحضير الكريمة:

نقوم بوضع الكريمة السائلة في إناء الخلاط وبعد ذلك نثبت المضرب الشبكي وتخلط الكريمة جيدا ثم ننزل بعصير المانجو ويتم الخلط حتى تصبح الكريمة لينة ومتجانسة القوام.

طريقة تحضير الطبقة العلوية: