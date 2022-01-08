العناية بالبشرة بخطوات بسيطة ونصائح لبشرة صحية ومشرقة

العناية بالبشرة هو ما يجعلها تبدو صحية ومشرقة، بدايةً من تنظيفها بعمق من خلال استخدام نوع غسول يتناسب معها، وحتى ترطيبها بالمنتجات المناسبة لها، والخطوات الأخرى مثل التقشير، ووضع الماسكات الطبيعية للتفتيح، فتلك الخطوات لها دور فعال في نضارة البشرة، لذا نوفر لكم طرق العناية بالبشرة في المنزل ومجموعة من النصائح حتى تصبح بأفضل مظهر بأبسط الطرق.

العناية بالبشرة بخطوات بسيطة

نعرض لكِ فيما يلي أهم خطوات العناية بالبشرة التي تسهم في جعل بشرتك صحية وأكثر إشراقًا وحيوية.

تكمن أولى خطوات العناية بالبشرة في معرفة نوعها إذا كانت جافة، دهنية، مختلطة، حساسة، عادية، لأن لكل نوع منهم منتجات خاصةً به، تتناسب مع طبيعة البشرة فلا تتسبب في تهيجها، سواء بالنسبة إلى الغسول أو الكريم المرطب أو أية منتجات توضع على الوجه.

تنظيف الوجه بالغسول كل يوم لإزالة الأتربة بحيث لا تتراكم داخل المسام، وكذلك لتجنب ظهور حب الشباب.

تقشير الوجه طبيعيًا للتخلص من الجلد الميت، الأتربة التي عند تراكمها على البشرة تؤدي مباشرةً إلى ظهور حب الشباب، ومن ثم آثار الحبوب التي تستغرق وقتًا طويلًا حتى تزال.

ترطيب البشرة يوميًا قبل وضع مستحضرات التجميل وقبل الخلود إلى النوم لتظل ناعمة ومشرقة.

تحضير الوصفات الطبيعية التي تساعد على انتعاش الوجه وأن يصبح أكثر نضارة، وذلك عن طريق غلي ملعقة كبيرة من كلًا من البابونج والنعناع المجفف مع كوبين من الماء على الناء، وتركه لفترة بحيث يظل يغلي لمدة 10 دقائق على النار، وعندما يبرد الخليط يتم تصفيته جيدًا وتخزينه في بخاخ، واستخدامه للوجه من خلال رش القليل منه عليه.

اتباع نظام غذائي يحتوي على الفيتامينات التي تحتاجها البشرة، مع المداومة على شرب كميات كبيرة من الماء حتى لا تجف البشرة وتزداد التشققات بها.

وضع ماسكات طبيعية للوجه، فالوصفات الطبيعية تمنحك نتائج رائعة على الرغم من بساطة مكوناتها، فدومًا ما تحتوي مكوناتها على أكثر الفيتامينات التي تفيد البشرة بشكل كبير.

تدليك البشرة بلطف سواء عند تقشيرها أو أثناء وضع السيروم عليها.

تغذية البشرة بالماسكات الغنية بفيتامين أ وأيضًا مضادات الأكسدة.

عدم الضغط على البثور منعًا لظهور آثار الحبوب الداكنة التي لا تتلاشى مع الوقت، بل يجب استخدام المنتجات الطبية التي تعالج الحبوب.

نصائح للحصول على بشرة صحية ومشرقة