على الطريقة المصرية أعملي السبانخ باللحمة والصلصة الرهيبة بطعم لذيذ أول مرة تعمليه

السبانخ هي عبارة عن نوع من الخضروات وهي أوراق خضراء يتم تقطيعها وقطعيها بطرق مختلفة، ولها طعم مميز، بالإضافة إلى فوائدها المتعددة للجسم، فهي تحتوي على نسبة كبيرة من الحديد الذي يحتاجه الجسم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل السبانخ بالطريقة المصرية المتعارف عليها، حتى يمكن تجهيزها بكل سهولة في البيت.

طريقة عمل السبانخ باللحمة بالطريقة المصرية

هذه الطريقة من الطرق الشهية جدًا التي اعتدنا على تناولها في منازلنا منذ الصغير، وهي عبارة عن تناول السبانخ مع قطع اللحم والأرز، و بالفعل يحبها الكثير من الناس، وخطوات تحضيرها كالآتي:

نصف كيلو من اللحمة المقطعة مكعبات.

ربطة واحدة من السبانخ.

حبتين من الطماطم متوسطة الحجم.

بعض الفروع من الكزبرة الخضراء.

ملعقة من الملح.

رشة كركم.

رشة بهار لحمة.

أربع فصوص من الثوم مهروسة.

ربع فنجان من الزيت النباتي.

قومي بسلق اللحمة في البداية من خلال وضعها في إناء به ماء متبل على النار، وتترك لمدة لا تقل عن ساعة أو أكثر حتى تنضج بشكل كامل، وتصبح طرية.

صفي اللحمة من الشوربة التي تم تجهيزها فيها.

قومي بإحضار إناء آخر متوسط الحجم.

أضيفي بداخل الإناء الزيت.

ارفعي الإناء على النار حتى يتم تسخين الزيت.

أضيفي إلى الزيت بعد قدحة تمامًا اللحم بعد تقطيعها مكعبات.

قلبي اللحم مع الزيت، ثم أضيفي إليها البصل والثوم وقطع الطماطم.

قلبي المحتويات جيدًا.

استمري في التقليب حتى يتغير لون كلًا من البصل والثوم ويعطي اللون الذهبي.

بعد ذلك أضيفي كوب من الملح والفلفل الاسود، والبهارات والكركم.

قلبي المكونات مرة أخرى مع بعضها البعض.

أضيفي كوب من المياه بعد ذلك.

اتركي الماء حتى تغلي مع المكونات جيدًا.

أضيفي إلى الماء بعد الغليان السبانخ ولكن بعد تقطيعها قطع صغيرة جدًا.

أضيفي أيضًا الكزبرة الخضراء بعد فرمها تمامًا.

اضيفي إليها كوبين من الشوربة ويمكن إضافة المزيد إذا احتاجت ذلك.

اتركي المكونات حتى تغلي.

اخفضي النار على المكونات حتى تنضج السبانخ تمامًا.

هكذا قد تم تحضيرها ويتم تناولها مع طبق الارز بالشعرية او الخبز حسب الرغبة

المكوناتطريقة التحضير