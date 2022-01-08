على أصولها أعملي صينية المكرونة بالبشاميل بطريقة احترافية ومميزة بطعم ومذاق لذيذ

المكرونة البشاميل من أهم المأكولات التي يعشقها الكثير من الناس، ويتم تجهيزها من المكرونة التي يتم حشوها باللحم المفرومة مع إضافة البشاميل الذي يعطي لها طعم مختلف ومميز، ويتم تقديمها دائمًا في العزائم، والمناسبات وتحتوي المكرونة بالبشاميل على قيمة غذائية عالية جدًا لاحتوائها على عناصر غذائية متعددة وطريقة تحضيرها بشكل تفصيلي سوف نتعرف عليها من خلال المقال.

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

يمكنك تجهيز صينية المكرونة البشاميل، ربنا قد تحتاج إلى وقت طويل ولكنها سهلة التحضير وطريقتها كالتالي:

المكونات

كيلو من المكرونة الأقلام.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

ثلاثة بصلات مقطعة قطع صغيرة.

بيضة واحدة للوجه.

ملعقة من السمن.

أربع ملاعق من صلصة الطماطم.

ملعقة من الملح.

ملعقة من فلفل الأسمر.

رشة من الزعتر.

رشة من القرفة.

مكونات البشاميل

كيلو من اللبن الحليب.

اربع ملاعق دقيق.

عدد بيضتين.

قطعي البصل الى قطع صغيرة جدًا، ثم احضري مقلاة مناسبة الحجم.

أضيفي بداخل المقلاة ملعقة من السمن، واتركيها حتى تسخن.

أضيفي البصل المقطع، وقومي بالتقليب جيدًا حتى يتغير لونه إلى الذهبي.

أضيفي إليه اللحم المفرومة وقلبي اللحم وأضيفي إليها رشة ملح، ورشة فلفل اسود، وزعتر، ورشة من القرفة.

قلبي المكونات جيدًا واتركي اللحم حتى تنضج، ثم أضيفي إليها صلصة الطماطم.

هكذا قد انتهت اللحم اتركيها جانبًا.

بعد ذلك قومي بسلق المكرونة في إناء به كمية من المياه.

اتركي المكرونة حتى تنضج تمامًا.

صفي المكرونة في مصفاة واغسليها غسله بسيطة جدًا بالماء البارد.

حضري البشاميل الآن، احضري الخلاط الكهربائي، أضيفي بداخله اللبن الحليب البارد.

ثم اضيفي الدقيق.

اخلطي المكونات جيدًا حتى لا يتكون اي تكتلات.

بعد ذلك اضيفي الخليط في إناء على النار واخفضي النار وقومي بالتقليب المستمر حتى يتغير قوام الخليط ويصبح كثيف.

أضيفي بيضتين فقط وقلبي سريعًا حتى لا ينضج.

ضعي رشة من الملح، والفلفل الأسود والقرفة.

وقلبي حتى الحصول على القوام المناسب.

احضري صينية بيركس.

أضيفي فيها نصف كمية المكرونة.

أضيفي بها ملعقتين من البشاميل وقلبيها.

ساوي المكرونة في اسفل الصينية.

أضيفي عليها طبقة اللحمة في المنتصف.

أضيفي فوقها باقي كمية المكرونة.

أضيفي في النهاية كمية البشاميل المتبقية.

ثم اخفقي بيضة وضعيها على الوجه.

ادخلي الصينية في الفرن.

اتركي الصينية لمدة ساعة إلا ربع، حتى يحمر الوجه تمامًا.

هكذا قد نضجت المكرونة ويمكن تقطيعها وتقديمها وهي ساخنه.

طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل