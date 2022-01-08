عايزة تعملي قرنبيط مقلي مقرمش وصحي بدون ما يمتص زيوت إليكي تلك الطريقة الصحيحة

القرنبيط من الأطباق المصرية الاقتصادية التي يحبها الكثير من الناس، والتي يتم تحضيره في الشتاء، فهو الوقت الذي يظهر فيه القرنبيط وهو يساعد على تدفئة الجسم، ويحتوي على العناصر الغذائية الهامة جدًا لصحة الجسم، ويمكن تحضير القرنبيط بأكثر من طريقة مختلفة، ولكن القرنبيط المقلي من أكثر الطرق المتعارف عليها والتي يحبها الكثير، ويتم تناوله ساخنًا مقرمش، وسوف نتعرف على طريقة تحضيره بشكل تفصيلي.

طريقة عمل القرنبيط المقلي المقرمش بخطوات بسيطة

خطوات تحضير القرنبيط المقرمش يتم تجهيز في دقائق معدودة بالإضافة أنه يتم تجهيزة ببعض المكونات المفيدة جدًا، وطريقة تجهيز كالتالي:

المكونات

ثمرة واحدة من القرنبيط متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة كبيرة من النشا.

رشة من الفلفل الاسود.

كوب واحد من الدقيق.

اربع بيضات.

كوب من الكزبرة الخضرة والشبت المفرومين جيدًا.

خمس فصوص من الثوم المهروس.

كوب واحد من اللبن الحليب.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

زيت غزير للقلي.

قومي بغسل القرنبيط في البداية وتقطيعه إلي زهور متوسطة الحجم.

احضري وعاء مناسب الحجم، واضيفي به كمية كبيرة من المياه.

ارفعي الوعاء على النار، واضيفي به رشة من الملح ورشة من الكمون.

أضيفي زهور القرنبيط المقطع الى الماء.

اتركيها حتى يتم سلقها جيدًا في الماء.

قومي بتصفية القرنبيط من الماء، واتركيه يبرد قليلًا.

احضري طبق كبير يتناسب لتجهيز الخلطة.

أضيفي الدقيق مع النشا، والبيكنج باودر واخلطي المكونات مع بعض جيدًا.

أضيفي إليها الملح، والفلفل الأسود، والكمون، واخلطي المكونات جيدًا مع بعض حتى يتم التجانس.

أضيفي إليها الحليب، والبيض، واخلطي المكونات جيدًا حتى تختلط جيدًا.

أضيفي الخضار الذي تم تجهيز من سبت وكزبرة الى المكونات.

هكذا قد تم تجهيز كل الخلطة.

احضري مقلاه كبيرة وغويطة، واضيفي بها زيت غزير.

ارفعي المقلاة على النار، واتركي الزيت حتى يسخن جيدًا.

اغمسي زهور القرنبيط في الخليط حتى تغطيها بالكامل.

أضيفي زهور القرنبيط في الزيت، واخفضي النار حتى يتغير لونها إلى الذهبي.

قلبي القرنبيط على كل الجوانب، وبعد نضج القرنبيط قومي بوضعه على ورق المطبخ.

وهكذا أصبح جاهز ومقرمش ولذيذ ويتم تناوله ساخنًا مع الخبز.

طريقة التحضير