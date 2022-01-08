سحر مفعول ملعقة إزالة قشرة الشعر نهائياً وتنظيف فروة الرأس ضعيه 10 دقائق وستدهشك النتيجة

القشرة من المشاكل التي تزعج البعض، وقد تكون بعض الإلتهابات في جلد فروة الرأس، ويرجع ظهور القشرة إلى عدة أسباب منها الحالة النفسية السيئة، وإستعمال منتجات غير ملائمة لفروة الرأس قد تزيد من قشرة الشعر، لذا يلجأ البعض لإتباع الوصفات الطبيعية التي تجعل مشكلة قشرة الشعر تقل حدتها تدريجياً مع تكرار الوصفة ثم تختفي تماماً، وهو ما نقدمه لك في هذا المقال.

طريقة تنظيف الشعر من القشرة

كلاً منا يرغب في شعر خالي من القشرة لأنها ترى بالعين واضحة ومحرجة وتعطي إحساس عدم الثقة بالنفس، وهناك العديد من الخلطات التي نقدمها في هذا المقال.

خلطة خل التفاح لإزالة قشرة الشعر

يقوم خل التفاح بمعالجة الفطريات الموجودة في فروة الرأس ويزيل الجلد الميت، وإليك الوصفة كالتالي :

المكونات:

عدد ثلاثة ملاعق من خل التفاح.

كمية متساوية من الماء.

الطريقة

يفضل غسل الشعر بالشامبو، ويشطف جيداً.

إخلطي كمية المياه الموجودة مع خل التفاح وضعيه على شعرك المبلل، ووزعيه على فروة رأسك.

إتركي الوصفة على شعرك خمس دقائق، ثم إشطفيه جيداً بماء دافيء.

كرري الوصفة مرتين في الأسبوع.

خلطة زيت الزيتون للتخلص من قشرة الشعر

زيت الزيتون من أفضل الزيوت التي تستخدم في علاج الشعر من القشرة، وإليك الطريقة كالتالي:

المكونات:

كمية تكفي شعرك من زيت الزيتون ويفضل المعصور على البارد.

الطريقة:

يفضل إستخدام زيت الزيتون دافيء للحصول على أفضل نتيجة.

وزعي زيت الزيتون على فروة رأسك، ودلكي بحركات دائرية حتى يتغلغل داخل فروة رأسك.

مشطي شعرك بفرشاة واسعة السنون.

إتركي زيت الزيتون على شعرك نصف ساعة.

إغسلي شعرك جيداً بالشامبو.

كرري الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة ممكنة.

وصفة العسل مع زيت الزيتون

زيت الزيتون يعطي نتيجة فعالة في إزالة قشرة الشعر، ولكن عند إضافة عسل النحل تعطي نتيجة أفضل، والطريقة كالتالي:

المكونات:

إثنان ملعقة كبيرة من عسل النحل.

عدد أربعة ملاعق من زيت الزيتون.

الطريقة: