أعملي مندي الدجاج في المنزل بطريقه سهلة واحترافية بالبهارات السرية بطعم خطير

المندى أكلة يمنية الأصل انتشرت في الكثير من البلاد، ولاقت هذه الأكلة شعبية كبيرة، وأحبها الكثير من الناس، وهو عبارة عن قطع لحم سواء دجاج او لحم احمر، ويتم تحضيره مع الارز البسمتي، وهذه الاكله تحتاج إلى وقت كبير حتى يتم تجهيزها بشكل كامل، ولكنها تتميز بطعمها الجميل المميز، ويمكن لكل ربة منزل القيام بتحضير المندي في المنزل بخطوات محددة يمكنكم اتباعها، من خلال هذا المقال.

طريقة عمل المندي بالدجاج في البيت

هذه الطريقة من اجمل طرق المندي التي يطلبها الكثير من الناس، ويتم تناولها غالبًا في المطاعم التي اشتهرت بتقديم اطباق المندي، ويمكنكم تجهيزها وتحضيرها في المنزل من خلال اتباع الخطوات الآتية:

المكونات

دجاجة واحدة مقسومة نصفين بالطول.

كيلو من الأرز البسمتي.

ملعقة صغيرة من الزعفران.

٣ من البصل المفروم جيدًا.

عدد اثنين أعواد من القرفة.

٥ ورقات لورا.

بعض حبات الحبهان.

عدد اثنين من حبوب القرنفل.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة من البهارات المختلفة.

أربع ملاعق من الزبيب.

ملعقتين من الزيت.

ربع كوب من المكسرات المقلية.

ملعقة صغيرة من الكاري.

ملعقة صغيرة من الكركم.

اغسلي الأرز حيدًا، ثم ينقع الأرز في وعاء به ماء لمدة ساعة.

احضري اناء، واضيفي به بعض القطرات من الزيت.

أضيفي إليه البصل المفروم.

قلبي البصل حتى يتغير لونه إلى الذهبي.

أضيفي إلى البصل قطع الدجاج.

قومي بتشويحها قليلًا حتى يتغير لونها.

أضيفي إليها الأن الملح، والفلفل الاسود، والكاري، والحبهان، والقرنفل، والقرفة، وجميع التوابل التي تم تجهيزها.

قلبي المكونات مع بعضها البعض في الإناء.

أضيفي على الدجاج بعد ذلك كوبين من المياه.

غطي الإناء واتركيه حتى تنضج الدجاج تمامًا.

اخرجي الدجاج من الشوربة، واتركيه في طبق جانبًا.

أحضري إناء آخر، ثم أضيفي به أربع ملاعق من الزيت.

اتركي الزيت حتى يقدح، أضيفي إليه خمس اكواب كبار من شوربة الدجاج.

اتركيها تغلي ثم أضيفي الأرز إلى هذا الإناء والزعفران، والقليل من الملح، وبعض البهارات.

اتركي الارز حتى يمتص الشوربة، ثم اخفضي النار تمامًا حتى ينضج.

بعد الانتهاء قومي بإدخال الدجاج تحت الشواية في الفرن حتى تتحمر من كل الجوانب.

قومي بوضع الدجاج فوق الأرز، ويوضع في المنتصف طبق معدني وأضيفي بداخله قطعة من الفحم الموقدة، وأضيفي إليها قطرة زيت.

غطي إناء الأرز بالمكونات واتركيها حتى تأخذ الفراخ رائحه الفحم وطعمه.

احضري طبق التقديم.

ضعي فيه طبقة من الارز، وفوقها قطع الدجاج المحمر، ثم أضيفي إليها المكسرات التي تم تجهيزها، وهكذا يتم تناوله ساخنًا بألف هنا وشفا.

طريقة التحضير